Gran Turismo 7: Alle Fahrzeuge und Strecken in PSVR2-Version verfügbar

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wird „Gran Turismo 7“ pünktlich zum Release auf PlayStation VR2 spielbar sein. Somit könnt ihr ab dem 22. Februar mit Sonys neuer VR-Brille über die Piste cruisen.

Bisher war allerdings noch nicht ganz klar, ob es dabei irgendwelche Einschränkungen gibt. Diesbezüglich schaffte der „Gran Turismo“-Schöpfer und Studio-Chef Kazunori Yamauchi nun Klarheit.

„Durch ein kostenloses Upgrade für alle, die Gran Turismo 7 bereits erworben haben, werden die Spieler alle Fahrzeuge und Strecken in VR erleben wie nie zuvor“, machte Yamauchi auf dem PS Blog klar.

Mit einer Ausnahme

Lediglich ein bestimmter Inhalt wird nicht verfügbar sein: „Mit Außnahme von 2-Spieler Splitscreen-Rennen werden alle Rennen, inklusive der Online-Rennen, in VR verfügbar sein“.

Zusätzlich erklärte der CEO von Polyphony Digital, dass alle innovativen PSVR2-Funktionen „vollends“ ausgereizt werden. Dazu gehören unter anderem die Blickerfassung und das Foveated Rendering.

Welche Spiele sonst noch ab dem 22. Februar auf PlayStation VR2 spielbar sind, erfahrt ihr hier:

Wer „Gran Turismo 7“ bereits für die PS5 besitzt, kann am Erscheinungstag ein kostenloses Upgrade in Anspruch nehmen.

Übrigens könnte die Rennsimulation eines Tages auch auf den PC kommen. Dass sich eine Portierung schon in Entwicklung befindet, dementierte Yamauchi allerdings im vergangenen Monat. Dafür wird bereits an einem Film gearbeitet, der am 11. August in den Kinos startet.

