Killer Klowns from Outer Space: Die schaurigen Clowns im neuen Video präsentiert

Ab sofort steht ein neuer Teaser-Trailer zum asymmetrischen Multiplayer-Horror-Titel "Killer Klowns from Outer Space: The Game" bereit. In diesem wird euch ein Blick auf die schaurigen Clowns ermöglicht.

"Killer Klowns from Outer Space: The Game" erscheint 2023.

Mit „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ kündigten die Entwickler von Teravision Games im vergangenen Sommer einen weiteren asymmetrischen Multiplayer-Titel für die Konsolen und den PC an.

Spielerisch orientiert sich das Projekt an Titeln wie „Dead by Daylight“ oder „Friday The 13Th: The Game“. Während eine Gruppe der Spieler und Spielerinnen in die Rolle der gruseligen Clowns schlüpft und Jagd auf die Überlebenden macht, stehen die Überlebenden vor der Aufgabe, vorgegebene Ziele abzuschließen und vor den Clowns zu fliehen.

In dieser Woche bedachten uns die Macher von Teravision Games mit einem frischen Teaser-Trailer zu „Killer Klowns from Outer Space: The Game“, in dem euch die tödlichen Clowns präsentiert werden. Fans des Kult-Streifens dürften diese bereits kennen.

Entwickler möchten die Atmosphäre der Filmvorlage einfangen

Im Zuge der offiziellen Ankündigung wiesen die Entwickler darauf hin, dass es ihnen nicht nur um eine gut ausbalancierte Multiplayer-Erfahrung gehen wird. Darüber hinaus hat sich Teravision Games das Ziel gesetzt, die Atmosphäre des im Jahr 1988 veröffentlichten Trash-Horror-Abenteuers einzufangen. Einen Releasetermin bekam „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist nur von einem Release im Jahr 2023 die Rede.

„Es ist ein absolutes Muss, am nächsten Kapitel einer so ikonischen Horror-IP wie Killer Klowns zu arbeiten. Insbesondere die Chance, mit den ursprünglichen Schöpfern des Films zusammenzuarbeiten und sie mit einem unglaublich talentierten Entwicklungsteam wie Teravision zusammenzubringen“, kommentierte Designer Randy Greenback die Ankündigung des Multiplayer-Titels.

„Killer Klowns from Outer Space: The Game“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

