Marvel’s Midnight Suns: Deadpool-DLC hat Termin und Trailer erhalten

Das Taktikspiel "Marvel's Midnight Suns" wird in Kürze etwas chaotischer. Der "The Good, The Bad, and The Undead"-DLC, der Deadpool ins Spiel bringt, hat einen Termin und Trailer erhalten.

2K Games und Firaxis Games haben einen Termin für den ersten Post-Launch-DLC von „Marvel’s Midnight Suns“ angekündigt. Ab dem 26. Januar 2023 wird man mit dem DLC „The Good, the Bad, and the Undead“ in dem Taktikspiel den berüchtigten Antihelden Deadpool spielen können.

Die Untoten kommen!

Deadpool wird als rekrutierbarer Held einige einzigartige Fähigkeiten sowie sein stilechtes Chaos mitbringen. Selbstverständlich wird man auch eine Freundschaft mit dem Söldner eingehen können, wobei auch neue Gegnerarten in den Story-Missionen eingeführt werden. Darüber hinaus kann man auch sein einzigartiges Forschungsprojekt „Food Truck“ entwickeln, um sich einen taktischen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen.

Des Weiteren hat man mitgeteilt, dass man die neuen Story-Missionen spielen kann, sobald man die „Spidermaaaaans“-Mission in Akt 1 abgeschlossen hat. Nach der neuen „A Man of Culture“-Mission kann man Deadpool auch rekrutieren.

Der „The Good, The Bad, and the Undead“-DLC wird sowohl einzeln als auch im Rahmen des Season Passes erhältlich sein. Im Season Pass sind auch die zukünftigen DLCs zu Venom, Morbius und Storm enthalten. Käufer der Legendary Edition erhalten ebenfalls alle Zusatzinhalte ohne Zusatzkosten.

Ein neuer Trailer gewährt uns bereits einen Blick auf den kommenden DLC für „Marvel’s Midnight Suns“:

