PS Store Deals: Angebot der Woche ist ein neuer Horror-Shooter für PS5

Beim neusten Angebot der Woche im PlayStation Store handelt es sich um ein noch recht neues Spiel. "The Callisto Protcol" verweilt erst seit Ende 2022 auf dem Markt. Dank des Sales können PSN-Kunden 20 Prozent sparen.

Am gestrigen Mittwoch ging ein neuer PSN-Sale mit hunderten Angeboten an den Start. Sie kosten dank der Preisnachlässe weniger als 20 Euro. Das reguläre Angebot der Woche bekommt ihr für diesen Preis nicht, was auch nicht zu erwarten wäre: Denn es handelt sich um einen Shooter, der erst im vergangenen Dezember auf den Markt gebracht wurde.

Temporär im Preis gesenkt wurde demnach „The Callisto Protocol“. Dank der Deals können Interessenten den Horror-Shooter ab 47,99 Euro erwerben. Dieser Preis gilt für die PS4-Version. Soll es hingegen die PS5-Fassung von „The Callisto Protocol“ sein, werden bereits 55,99 Euro fällig, was einem Preisnachlass von 20 Prozent gegenüber dem Standardpreis von 69,99 Euro entspricht.

Deluxe Edition ebenfalls im Angebot

Zudem ist die Deluxe Edition von „The Calisto Protocol“ im Angebot, falls es etwas mehr sein soll. Hier müssen Spieler mindestens 63,99 Euro hinblättern und erhalten einige Zusatzinhalte, darunter den Retro Prisoner-Skin, das Contraband-Pack und den Season Pass. Nachfolgend haben wir die Produktübersicht zum Angebot der Woche verlinkt:

PlayStation Store: The Callisto Protocol im Angebot der Woche

Doch ist es ein gutes Angebot? Nicht wirklich, wie ein Blick in Richtung Amazon deutlich macht. Dort bekommen Spieler „The Callisto Protocol“ einen Monat nach dem Launch in der PS5-Fassung schon für weniger als 40 Euro*.

Auch die Wertungen fielen überschaubar aus. Auf Metacritic kam basierend auf mehr als 80 Reviews ein Metascore von nur 69 zusammen. Der User-Score ist in etwa identisch. Den Test von PLAY3.DE haben wir nachfolgend verlinkt:

Wie anfangs erwähnt warten im PlayStation Store aber noch mehr Angebote auf preisbewusste Spieler. Unsere Meldung zu den Deals unter 20 Euro mit einigen Preisbeispielen haben wir hier verlinkt.

Im PlayStation Store stehen ebenfalls die neuen PS Plus-Spiele zum Download bereit. Schon vor zwei Wochen wurden die Essential-Games für Februar 2023 freigeschaltet. Und in dieser Woche folgten die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

