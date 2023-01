Forspoken: Teaser-Trailer liefert kurz vor dem Launch weitere Gameplay-Eindrücke

Zu den ersten großen Triple-A-Produktionen des noch jungen Videospieljahres 2023 gehört das Rollenspiel „Forspoken“ aus dem Hause Square Enix.

Passend zum nahenden Release startete das Unternehmen in Japan in dieser Woche die Marketing-Kampagne zur neuen Marke und veröffentlichte insgesamt drei TV-Spots. Ergänzend dazu stellte der Publisher einen frischen Teaser-Trailer bereit, der euch neue Gameplay-Eindrücke aus dem Rollenspiel liefert.

Entwickelt wurde „Forspoken“ von Square Enix‘ hauseigenem Studio Luminous Productions, das zuletzt mit „Final Fantasy XV“ auf sich aufmerksam machte.

Überarbeitete Demo steht ab sofort bereit

Wer vor dem Kauf von „Forspoken“ zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine überarbeitete Version der ursprünglichen Demo. Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler von Luminous Productions bei der Überarbeitung der Probefassung des Feedbacks der Community an und besserten unter anderem bei der Lock-on-Funktion nach. Darüber hinaus warten diverse technische Optimierungen und größere Bildschirmtexte.

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, werden die internationalen Reviews zu „Forspoken“ erst wenige Stunden vor dem hiesigen Release veröffentlicht. Genauer gesagt am Montag, den 23. Januar 2023 um 15 Uhr unserer Zeit. In „Forspoken“ übernehmt ihr die Kontrolle über die junge Protagonistin Frey Holland, die in der US-Metropole New York City ein beschauliches Leben führt und sich plötzlich in der magischen Welt von Athia wiederfindet.

Ein mystisches Armband versetzt Frey in die Lage, auf übernatürliche Parkour-Fähigkeiten und Zaubersprüche zurückzugreifen. Schnell stellt sich heraus, dass die unfreiwillige Heldin dazu auserkoren wurde, den Kampf gegen den sogenannten Bruch aufzunehmen, der die Welt von Athia bedroht.

„Forspoken“ wird ab dem 24. Januar 2023 für die PlayStation 5 und den PC erhältlich sein.

