Octopath Traveler 2: Trailer stellt die Jägerin Ochette und die Apothekerin Castti vor

In diesen Tagen hat der japanische Publisher Square Enix gleich zwei Rollenspiel-Eisen im Feuer. Zum einen haben wir es hier mit dem in der kommenden Woche erscheinenden „Forspoken“ zu tun.

Nummer Zwei im Bunde ist das Oldschool-Rollenspiel „Octopath Traveler 2“, das sich spielerisch am erfolgreichen ersten Teil orientiert und sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer zeigt. Erneut werden uns mit dem Trailer zwei der spielbaren Hauptcharaktere, ihre Hintergrundgeschichten und ihre Fähigkeiten etwas näher vorgestellt.

In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die Jägerin Ochette und die Apothekerin Castti.

Konflikte mit Mitmenschen und wertvolle Heilgegenstände

Im Gegensatz zu H’aanit aus dem ersten Spiel wird Ochette eher als ein Biestmädchen beschrieben, das zwischendurch zwar in Konflikte mit ihren Mitmenschen gerät, ansonsten aber ein beschauliches Leben führt. Bis sie eines Tages von der Nacht des scharlachroten Monds hört. An diesem Tag verschreibt sich Ochette dem Ziel, drei legendäre Kreaturen zurückzubringen und das Unheil zu bekämpfen. In den Städten verfügt Ochette über die Fähigkeit, NPCs zum Kampf mit Monstern zu provozieren.

Zudem kann Ochette im Kampf Monster einfangen und sie in Mitstreiter oder Gegenstände verwandeln, die in unterschiedlichen Bereichen von Nutzen sind. Ihre latente Kraft, die sogenannten tierischen Instinkte, lässt sie einen inneren Schub freisetzen und einzigartige Fähigkeiten erlernen. Bei Castti handelt es sich um eine Apothekerin, die Schiffbruch erlitt und auf offener See gefunden wurde.

Obwohl Castti ihre Erinnerung an ihr früheres Leben verloren hat, nutzt sie ihre Fähigkeiten, um Menschen zu helfen und diese zu heilen. In den Städten kann Castti wertvolle Informationen sammeln und NPCs einschlafen lassen. Im Kampf wiederum greift die Apothekerin neben Heilgegenständen auf andere Items zurück, mit der die Gruppe gestärkt wird. Ihre latente Kraft „Every Drop Counts“ ermöglicht es ihr, Heil- oder Supportgegenstände zu erschaffen, ohne dass dabei Ressourcen verbraucht werden.

„Octopath Traveler 2“ erscheint am 24. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

