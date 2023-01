Stranger of Paradise FF Origin: Trailer stimmt auf den finalen DLC Different Future ein

Mit "Different Future" kündigte Square Enix im vergangenen Monat den dritten und gleichzeitig letzten DLC zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" an. Ab sofort steht der offizielle Launch-Trailer zur Ansicht bereit, der auf die vor euch liegenden Abenteuer einstimmt.

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" bekommt in diesem Monat den finalen DLC spendiert.

Im vergangenen Monat kündigte der verantwortliche Publisher Square Enix mit „Different Future“ den dritten und somit letzten DLC zum Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ an.

Um euch die Wartezeit bis zum Release des neuen Download-Pakets am kommenden Freitag, den 27. Januar 2023 ein wenig zu versüßen, stellte Square Enix schon jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu „Different Future“ bereit, in dem etwas näher auf die gebotenen Inhalte eingegangen wird. Der besagte Trailer bringt es auf eine Laufzeit von knapp drei Minuten und steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Zum einen wird in „Different Future“ der neue Handlungsstrang abgeschlossen, der in „Trials of the Dragon King“ seinen Anfang nahm und in „Wanderer of the Rift“ fortgesetzt wurde.

Ein neuer Job und exklusive Ausrüstung

Darüber hinaus dürfen sich die Spieler und Spielerinnen über eine neue Job-Klasse freuen, die für ein wenig Abwechslung in der eigenen Truppe sorgt. Die Rede ist von der Musketier-Klasse. Ebenfalls nicht fehlen dürfen natürlich brandneue Waffen und Ausrüstungsgegenstände, mit denen die eigene Gruppe auf die vor ihnen liegenden Abenteuer vorbereitet werden kann.

Des Weiteren warten in „Different Future“ natürlich neue Bosse und Areale auf die Helden. Hinzukommt ein neuer Schwierigkeitsgrad, der sich an all diejenigen richtet, die in „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein sollten. Diverse Nebenmissionen und Überraschungen runden den finalen DLC zu Team Ninjas Action-Rollenspiel ab.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Wer sich die DLCs sichern möchte, wird zum Season-Pass greifen müssen, der alle drei Mini-Erweiterungen umfasst. Einzeln können diese leider nicht erworben werden.

