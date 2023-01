Ubisoft: Avatar und mehr – Elf Neuveröffentlichungen im nächsten Fiskaljahr geplant?

"Assassin's Creed: Mirage" erscheint in der zweiten Jahreshälfte 2023.

In den vergangenen Tagen machte der französische Publisher Ubisoft erneut mit Negativschlagzeilen von sich reden. So wurde nicht nur bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, das Piraten-Abenteuer „Skull & Bones“ zum mittlerweile sechsten Mal zu verschieben.

Darüber hinaus wurden laut dem Publisher drei Titel eingestellt – darunter der Multiplayer-Arena-Titel „Project Q“. Von einem Mangel an namhaften Neuveröffentlichungen kann in den kommenden Monaten dennoch keine Rede sein. So veröffentlichte der Industrie-Insider Tom Henderson auf Insider Gaming eine Liste mit insgesamt elf Titeln, die Ubisoft im Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) veröffentlichen soll.

Bei seinen Angaben bezieht sich Henderson auf mit der Sachlage vertraute Quellen, die ihm die Liste zugespielt haben sollen. Neben diversen Mobile-Projekten befinden sich auf dieser mehrere bereits angekündigte Titel von Ubisoft.

Ubisoft: Das unbestätigte Line-Up des Fiskaljahres 2023/2024

The Division Heartland (PS5/Xbox Series/PS4/Xbox One/PC/Luna)

Avatar: Frontiers of Pandora (PS5/Xbox Series/PC/Luna)

XDefiant (PS5/Xbox Series/PS4/Xbox One/PC/Luna)

Assassin’s Creed Mirage (PS5/Xbox Series/PS4/Xbox One/PC/Luna)

Skull & Bones (PS5/Xbox Series/PC/Luna)

Project Orlando (The Crew) – Plattformen TBA

Assassin’s Creed Nexus (Oculus 2)

The Division Resurgence (Mobile)

Rainbow 6 Mobile (Mobile)

Assassin’s Creed Codenamed Jade (Mobile)

Assassin’s Creed Netflix Collaboration (Mobile)

Für Überraschungen sorgte die von Henderson veröffentlichte Liste unter dem Strich nicht, da der größte Teil der genannten PC- und Konsolen-Titel bereits für eine Veröffentlichung im nächsten Geschäftsjahr bestätigt wurde – darunter „Skull & Bones“ sowie die von Ubisoft Massive entwickelte First-Person-Erfahrung „Avatar: Frontiers of Pandora „.

Bei „Assassin’s Creed Mirage“, mit dem die Entwickler von Ubisoft Bordeaux zu den spielerischen Wurzeln der Reihe zurückkehren möchten, wurde Ubisoft sogar schon etwas konkreter und sprach von einem Release in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2023.

Zu möglichen Neuankündigungen, die Ubisoft im Fiskaljahr 2023/2024 vornehmen möchte, nannte Henderson keine Informationen.

Quelle: Insider Gaming

