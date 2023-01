WWE 2K23: Releasetermin und Cover-Art geleakt?

Nach einer kreativen Pause ist die „WWE 2K“-Reihe von 2K Sports und Visual Concepts mittlerweile wieder für eine Veröffentlichung im jährlichen Rhythmus vorgesehen.

Während eine offizielle Ankündigung von „WWE 2K23“ noch auf sich warten lässt, lieferte der Xbox Store wieder einmal etwas zu früh konkrete Details. Zum einen ging aus einem zu früh freigeschalteten und mittlerweile wieder entfernten Produkteintrag hervor, dass der Release des diesjährigen Ablegers offenbar für den 17. März 2023 vorgesehen ist.

Veröffentlicht wird „WWE 2K23“ den unbestätigten Angaben zufolge unter anderem in Form eines Cross-Gen-Bundles, das ein Upgrade von der PS4- auf die PS5-Fassung beziehungsweise ein Upgrade von der Xbox One-Version auf die Umsetzungen für die Xbox Series X/S umfasst.

Ziert dieser Superstar das Cover?

Neben dem möglichen Releasetermin tauchte im Xbox Store das Cover-Art von „WWE 2K23“ auf, das von der WWE-Legende John Cena geziert wird. In wie weit die Angaben im Xbox Store den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise schon in Kürze. So erreichte uns Anfang der Woche das Gerücht, dass die offizielle Enthüllung von „WWE 2K23“ Ende des Monats über die Bühne gehen wird – und zwar im Rahmen des „Royal Rumble 2023“.

Das große Pay-per-view-Event findet am 28. Januar 2023 im texanischen San Antonio statt. Wie mehrere Publikationen berichteten, verschickte der Publisher 2K Games kürzlich Einladungen an Magazine, die im Zuge des „Royal Rumble 2023“ einen ersten Blick auf „WWE 2K23“ und ausgewählte Gameplay-Features werfen dürfen.

Die entsprechenden Previews können offenbar ab dem 1. Februar 2023 veröffentlicht werden. Möglicherweise erfahren wir also schon in eineinhalb Wochen mehr. Anbei das geleakte Cover-Art des diesjährigen Ablegers.

