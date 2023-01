The Last of Us: Wer ist Schmugglerin Tess in der HBO-Serie?

The Last of Us:

In "The Last of Us" lernen wir die abgeklärte Schmugglerin Tess kennen, die gemeinsam mit Joel ein junges Mädchen aus Boston rausbringen soll. Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen über den Charakter zusammen.

Tess ist eine wichtige Figur im "The Last of Us"-Universum.

Eine ziemlich wichtige Figur in der HBO-Serie „The Last of Us“ ist eine taffe Schmugglerin namens Tess. Falls ihr mehr über die Überlebenskünstlerin erfahren möchtet, die natürlich auch in der Videospiel-Vorlage eine große Rolle spielt, seid ihr hier genau richtig. Wir stellen euch den Charakter, selbstverständlich ohne Spoiler, etwas genauer vor.

Tess ist Joel sehr ähnlich

Tess, deren voller Name Theresa Servopoulos lautet, ist eine Überlebende des Cordyceps-Ausbruchs. In der Gegenwart, in der sich die Hauptgeschichte abspielt, lebt sie in der Quarantänezone der einstigen US-Metropole Boston. Dort schlägt sie sich als Schmugglerin durch, die mit Menschen innerhalb und außerhalb des sicheren Bereichs handelt. Während ihrer Zeit in der Stadt lernte sie auch unseren Protagonisten Joel kennen.

Beide tun sich zusammen und formen ein Schmugglerduo, wobei Tess gewissermaßen das Hirn ihrer Unternehmungen ist. Joel lässt sich derweil eher als „Mann fürs Grobe“ beschreiben. Im Spiel wird darüber hinaus angedeutet, dass sie mehr als nur Partner seien. Während das „The Last of Us“-Game den Status ihrer Beziehung der Fantasie des Spielers überlässt, deutet die HBO-Serie stark darauf hin, ihr Arrangement habe ebenfalls eine körperliche Komponente.

Im Laufe ihrer gemeinsamen Schmugglerlaufbahn schlossen sie diverse Bekanntschaften, etwa mit einem Überlebenden namens Bill in der Stadt Lincoln. Es ist etwas, das Tess recht leicht fällt. Sie ist eine Anführerin und kann schnell Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, was unter anderem an ihrem Umgang mit Ellie deutlich wird. Allerdings besitzt Joels Partnerin auch eine rücksichtslose Seite, wegen der sie bei vielen Leuten in Boston geradezu gefürchtet ist.

Wie andere Überlebende ist Tess des Weiteren eine fähige Kämpferin sowohl im direkten Kampf mit ihren bloßen Fäusten als auch im Umgang mit Nahkampf- sowie Schusswaffen. Im Spiel nimmt sie es unter anderem mit mehreren Gegnern gleichzeitig auf und das, obwohl sie von einer Verletzung geschwächt ist und von den Feinden überrascht wurde.

Ursprünglich sollten Joel und Tess jedoch nicht auf derselben Seite stehen, denn Naughty Dog wollte sie in „The Last of Us“ als Oberschurkin der Geschichte anlegen. Während sie und Joel die junge Ellie aus der Quarantänezone herausschmuggelten, sollte Tess‘ Bruder in einem Feuergefecht getötet werden, wofür sie Joel die Schuld gegeben hätte.

Danach hätte sie das Duo mit ihren Handlangern quer durch die einstigen USA gejagt, ehe Ellie letztendlich Tess ermordet hätte. Im Laufe der Entwicklung änderten sich die Pläne der Entwickler jedoch und sie übernahm die Rolle, die wir aus dem Game und der TV-Serie kennen.

Weitere Meldungen zu zur „The Last of Us“-Serie:

Wer spielt Tess in der HBO-Serie?

In der „The Last of Us“-Show lernen wir Tess bereits direkt in der 1. Episode kennen. Gespielt wird sie von der australischen Schauspielerin Anna Torv, die sich vor allem mit ihrer Rolle als Special Agent Olivia Dunham im Serien-Hit „Fringe – Grenzfälle des FBI“ einen Namen machte. Darüber hinaus hatte sie Rollen in bekannten Serienproduktionen wie „The Pacific“ und „Mindhunter“. Im PlayStation 3-Game „Heavenly Sword“ lieh sie außerdem Heldin Nariko ihre Stimme.

Nachdem Torv die Rolle in der HBO-Serie bekommen hatte, las sie die Drehbücher durch und sah sich, wie sie in einem Interview mit Looper verriet, danach die Zwischensequenzen ihres Charakters aus der Games-Vorlage an. Sie habe später mit Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) über ihre Figur gesprochen und gefragt, wie sie diese anlegen solle. Er habe ihr geantwortet, es solle eine Interpretation des Originals und somit keine direkte Kopie sein.

Dennoch sei der Darstellerin bewusst gewesen, dass sie sich sehr genau am PlayStation-Spiel orientiere würde, da dessen Story und die Zeichnung des Charakters darin so gut sei: „Diese Dinge basieren auf dem Spiel. Die Geschichte ist dieselbe. Der Charakter ist derselbe. Es kommen verschiedene Schauspieler, um verschiedene Aufgaben zu übernehmen, aber letztendlich ist Tess Tess“, führt Torv diesbezüglich im Gespräch aus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wie gefällt euch Anna Torv als Tess in der HBO-Serie „The Last of Us“?

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren