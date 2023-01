Like a Dragon Ishin: Friedliche Aktivitäten und Minispiele in neuen Trailern

Im kommenden Monat wird das im Jahr 2014 lediglich in Japan veröffentlicht Spin-off „Like a Dragon: Ishin“ in Form eines Remakes endlich im Westen erscheinen.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten Sega und die verantwortlichen Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios einen frischen Trailer zu „Like a Dragon: Ishin“ bereit. Dieser verdeutlicht euch, dass es in dem Samurai-Abenteuer trotz aller Konflikte teilweise auch beschaulich zugehen kann. So ermöglicht euch der Trailer einen Blick auf verschiedene friedliche Nebenmissionen oder Minispiele, denen ihr im Laufe der Kampagne nachgehen könnt.

Wie wäre es beispielsweise mit der Ernte und dem Kochen von Gemüse, unterschiedlichen Interaktionen mit Haruka oder der Hilfe für einen verletzten Hund?

Eine Verschwörung erschüttert das alte Kyoto

In „Like a Dragon: Ishin“ führt euer Weg in das alte Japan. Genauer gesagt in das Kyoto des Jahres 1860, wo ihr in die Rolle von Sakamoto Ryoma alias Kiryu Kazuma in die japanische Metropole reist, um den Mörder seines Vaters zu finden. Gleichzeitig versucht der Protagonist mit diesem Schritt, seine Unschuld zu beweisen und seine Ehre wiederherzustellen. Schnell stellt er dabei allerdings fest, dass Kyoto von einer Verschwörung erschüttert wird und sich zu großen Teilen in der Hand der japanischen Unterwelt befindet.

„Erlebe hautnahe Kämpfe, die Feuerwaffen und Schwerter aus der Feudalzeit kombinieren, während die Spieler zwischen vier verschiedenen Kampfstilen wechseln: Schwertkämpfer, Schütze, wilder Tänzer und Schläger. Eine große Auswahl an verschiedenen Waffen markiert den historischen Übergang zwischen klassischem Schwertkampf und moderner bewaffneter Kriegsführung, während die Spieler ihre Fähigkeiten trainieren und verbessern, um noch mächtigere Fähigkeiten freizuschalten“, heißt es zur spielerischen Umsetzung des Spin-offs weiter.

„Like a Dragon: Ishin“ wurde auf Basis der Unreal-Engine 4 komplett neu erschaffen und wird ab dem 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Update: Ab sofort steht ein weiterer Trailer bereit, der Minispiele wie das Hühner-Rennen, das Angeln oder den Sake-Showdown zeigt.

