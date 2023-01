NieR Automata: Anime-Serie pausiert auf unbestimmte Zeit

Neben „The Last of Us“ startete mit „NieR: Automata Ver1.1a“ kürzlich noch eine weitere heißerwartete Videospiel-Adaption. Nachdem bisher drei Episoden der Anime-Serie veröffentlicht wurden, müssen sich Fans für die Fortsetzung in Geduld üben. Das für die Show verantwortliche Produktionskommittee gab nun auf der offiziellen Website des Werkes bekannt, dass der Titel auf unbestimmte Zeit nicht fortgesetzt werden könne.

COVID-19 legt Anime-Produktion lahm

Als ausschlaggebende Gründe werden in der Mitteilung „die Auswirkung und Verbreitung des neuen Coronavirus“ angegeben. Diese hätten den Produktionszeitplan der neuen Anime-Serie spürbar beeinflusst und würden somit zu Verzögerungen ab Episode 4 der Verfilmung des gleichnamigen Action-RPGs führen. Somit sahen sich die Verantwortlichen dazu gezwungen, die Veröffentlichung weiterer Episoden auf ein nicht genanntes Datum zu vertagen.

Ab dem 28. Januar 2023 sollen in Japan die bisher veröffentlichten drei Folgen im TV als Wiederholung ausgestrahlt werden. Wann die Fans mit neuen Episoden rechnen können, wollen die Macher „demnächst“ auf der offiziellen Website sowie dem Twitter-Account zur Anime-Serie verkünden. Abschließend entschuldigen sich die Verantwortlichen für die unvorhergesehenen Unannehmlichkeiten und bedanken sich bei den Zuschauern für ihr Verständnis.

Seit Beginn der Coronapandemie hat Japan damit zu kämpfen, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Inzwischen würde sich seit Anfang des Monats zwar eine abfallende Tendenz (via Nippon Info) abzeichnen, allerdings sei die Zahl der Neuinfektionen insbesondere in den Metropolregionen weiterhin hoch. In der Vergangenheit mussten bereits verschiedene Anime-Serien aufgrund von COVID-19 zeitweise pausieren, etwa „One Piece“ und „Pokémon“.

„NieR: Automata Ver1.1a“ entsteht im Studio A-1 Pictures („Lycoris Recoil“) unter der Regie von Ryouji Masuyama („Great Pretender“). Die Anime-Serie startete in Japan am 7. Januar 2023 und ist hierzulande bei Crunchyroll im Simulcast (Originalversion mit deutschen Untertiteln) verfügbar.

