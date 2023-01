The Last of Us:

Schon in Folge 1 der "The Last of Us"-Serie von HBO wurde der Name Riley erwähnt. Falls ihr etwas mehr über diesen Charakter erfahren möchtet, dann lest euch gerne durch die nachfolgenden Zeilen.

Riley hat in "The Last of Us" eine wichtige Verbindung mit Protagonistin Ellie.

In der 1. Episode der HBO-Serie „The Last of Us“ erwähnt Firefly-Kämpferin Marlene in einem Gespräch mit der jungen Ellie bereits einen bestimmten Namen: Riley. Falls ihr etwas mehr über den Charakter erfahren möchtet, habt ihr den richtigen Artikel gefunden. Wir verraten euch, ohne allzu große Spoiler, alles, was ihr über die Figur wissen müsst.

Eine besondere Verbindung zu Ellie

Riley wurde, wie Ellie, nach dem Ausbruch des Cordyceps-Pilzes geboren und hat die alte Welt dementsprechend nie selbst kennengelernt. Als sie noch sehr klein war, infizierte sich ihr Vater mit dem Pilz und zerfetzte daraufhin ihre Mutter. Um ihr eigenes Leben zu retten, musste Riley ihren Vater umbringen. Später kam sie in die Militärschule, mit deren Ansichten und Regeln sie sich jedoch nicht identifizieren konnte, weshalb sie die Truppe letztendlich wieder verließ.

Stattdessen entwickelte sie im Laufe der Zeit Sympathien für die Fireflies, denen sie an einem Punkt sogar beitreten wollte, um ihnen dabei zu helfen, eine demokratisch gewählte Regierung in Boston auf den Weg zu bringen. Marlene lehnte Rileys Wunsch jedoch ab und hat ihr verboten, sich der Gruppe anzuschließen. Sie erklärte ihr, dass es nicht ausreichen würde, die Ziele und den Codex der Fireflies zu kennen. Riley würde nicht wissen, worauf sie sich dabei einlassen würde.

Während dieser Zeit in ihrem Leben lernte Riley zudem Ellie kennen, die sie bei ihrer ersten Begegnung vor einigen Rüpeln beschützte. Später verbrachten sie viel Zeit miteinander und wurden die besten Freundinnen. Ein Teil dieser Geschichte wird im Prequel-Comic „The Last of Us: American Dreams“ erzählt. Der Trailer zur HBO-Serie zeigte darüber hinaus schon einen kleinen Einblick in den DLC „Left Behind“, der ihre Dynamik näher ergründet.

Darin kehrt Riley, nachdem sie letztendlich doch von Marlene als Firefly-Mitglied akzeptiert worden war, zurück nach Boston, um Ellie zu besuchen. Beide beschließen, ein verlassenes Einkaufszentrum zu besuchen, um sich dort ein bisschen umzuschauen. Sie verbringen dort eine gute Zeit zusammen und albern herum, machen Fotos, spielen alte Videospiele oder fahren gemeinsam Karussell. Sie ahnen nicht, dass auch an diesem Ort Gefahren lauern.

Wie viele Kinder, die zu dieser Zeit aufgewachsen sind, musste auch Riley schnell lernen, für sich selbst sorgen zu können. Sie hat an sich ein gutes Herz, weshalb sie Leuten in Gefahr, etwa Ellie, zu Hilfe eilt, um sie zu beschützen. Andererseits hat sie jedoch auch keine Probleme damit, moralisch eher fragwürdige Dinge zu tun, etwa Lebensmittel zu stehlen, um zu überleben. Zudem hat sie eine schnelle Auffassungsgabe und ihre Umgebungskenntnisse halfen ihr öfter dabei, mit dem Leben davonzukommen.

Wer spielt Riley in der HBO-Serie?

In der HBO-Serie „The Last of Us“ spielt US-Schauspielerin Storm Reid die Rolle von Riley. In ihrer bisherigen Karriere konnte sie bereits in verschiedenen namhaften Produktionen mitwirken. So war sie schon im Historien-Drama „12 Years a Slave“ oder dem DC Comics-Blockbuster „The Suicide Squad“ zu sehen. Zudem übernahm sie Parts in verschiedenen Serien, beispielsweise „NCIS: Los Angeles“ sowie dem HBO-Drama „Euphoria“.

Während einer Episode des Podcasts „Jemele Hill is Unbothered“ sprach Reid ein bisschen über ihre Rolle und verriet im Gespräch, sie sei mit dem ursprünglich exklusiv für PlayStation 3 veröffentlichten Game-Hit nicht vertraut gewesen. Nachdem ihr der Part der Riley angeboten wurde, habe sie jedoch damit begonnen, in ihrer Familie und in ihrem Freundeskreis herumzufragen und verschiedene Meinungen zum Naughty Dog-Titel einzuholen.

Im Interview mit The Hollywood Reporter sprach sie zudem über ihre Erfahrungen im Rahmen der Dreharbeiten der „The Last of Us“-Serie. Sie sagte, sie schätze sich sehr glücklich, dass sie mit Ellie-Darstellerin Bella Ramsey („Game of Thrones“) zusammenarbeiten durfte und sie könne es kaum erwarten, bis die Fans ihre gemeinsame Episode sehen könnten: „Es hat so viel Spaß gemacht, sie zu drehen, und sie war herzzerreißend schön“.

