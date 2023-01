Tomb Raider: Neues Projekt laut Insider in der Vollproduktion – Enthüllung noch 2023?

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics am nächsten Kapitel der "Tomb Raider"-Saga. Laut einem bekannten Insider befindet sich der Titel mittlerweile in der Vollproduktion und soll im Laufe des Jahres vorgestellt werden.

Wie im vergangenen Jahr bestätigt wurde, arbeiten die Entwickler von Crystal Dynamics nach der Übernahme durch die Embracer Group bereits am nächsten Ableger der „Tomb Raider“-Franchise.

Nachdem im vergangenen Monat bekannt gegeben wurde, dass die Amazon Game Studios als Publisher des neuen „Tomb Raider“-Abenteuers fungieren werden, meldete sich nun der bekannte Insider Miller Ross mit weiteren unbestätigten Details zu Wort. Zum einen wies der als verlässliche Quelle geltende Insider und Leaker darauf hin, dass sich das neue „Tomb Raider“ mittlerweile in der Vollproduktion befindet.

Weiter führte Miller aus, dass die offizielle Enthüllung des Projekts im Laufe des Jahres erfolgen wird. Einen möglichen Zeitraum oder gar konkreten Termin nannte der Insider jedoch nicht. Auch eine Stellungnahme seitens Crystal Dynamics steht noch aus.

Alle vertrauten Features sollen geboten werden

Nach der Trennung von Square Enix und nach der Übernahme durch die Embracer Group übernahmen die Entwickler von Crystal Dynamics offiziell die kreative Kontrolle über die „Tomb Raider“-Marke. Wie im letzten Monat versprochen wurde, dürfen sich Fans der „Tomb Raider“-Reihe beim neuen Abenteuer von Lara über eine Rückkehr der vertrauten Features freuen, die die Serie seit jeher auszeichnen und in der Vergangenheit prägten.

Zudem wurde uns nicht weniger als die bisher größte Singleplayer-Erfahrung im „Tomb Raider“-Universum in Aussicht gestellt, in der nicht nur umfangreiche Areale auf ihre Erkundung warten. Auch die Action und Puzzles sollen nicht zu kurz kommen. Technisch basiert das kommende „Tomb Raider“-Projekt auf der Unreal Engine 5 von Epic Games, die die kreativen Köpfe von Crystal Dynamics laut eigenen Angaben in die Lage versetzt, das Storytelling der Serie auf das nächste Level zu heben.

Für welche Plattformen der nächste „Tomb Raider“-Titel erscheint, wurde bisher zwar nicht verraten, wir können aber wohl von Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S ausgehen.

