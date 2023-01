Dead Space Remake: Trophäen-Liste bestätigt ein alternatives Ende

Horror-Fans, die auf der Suche nach Nachschub sein sollten, dürfen sich Ende der Woche auf das Remake des beliebten Survival-Horror-Klassikers „Dead Space“ freuen.

Wenige Tage vor dem Release der Neuauflage fand die offizielle Trophäen-Liste den Weg ins Netz, die uns ein interessantes Detail liefert. Wie aus der Trophäen-Liste hervorgeht, wird euch im Remake nämlich die Möglichkeit geboten, ein alternatives Ende freizuschalten.

„Sehen Sie sich das alternative Ende in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad an“, heißt es in der Beschreibung der Trophäe kurz und knapp. Die komplette Trophäen-Liste, die sich weitestgehend am Original orientiert und keine Story-Spoiler umfasst, findet ihr hier.

Die Story soll sinnvoll erweitert werden

Dass es bei dem alternativen Ende nicht bleiben wird, deuteten die verantwortlichen Entwickler der Motive Studios in den letzten Monaten bereits mehrfach an. Wie es hieß, wurde die Geschichte von „Dead Space“ im Zuge des Remakes in verschiedenen Bereichen erweitert. Beispiel bekam der Protagonist Isaac Clarke eine Stimme spendiert, während die USG Ishimura durch zusätzliche Räume und Geheimnisse erweitert wurde.

Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter der Art und Weise, wie euch die Geschehnisse von „Dead Space“ im Remake präsentiert werden. So setzen die Entwickler der Motive Studios auf eine sogenannte One-Shot-Erfahrung. Hierbei haben wir es mit einem Konzept zu tun, das im Bereich der Videospiele spätestens durch das 2018 veröffentlichte „God of War“ populär wurde und euch die Geschichte eines Videospiels komplett ohne Kameraschnitte präsentiert.

Das Remake zu „Dead Space“ erscheint am kommenden Freitag, den 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S. Alle wichtigen Details und weitere Eindrücke zur vielversprechenden Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

