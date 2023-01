Gylt: Stadia-Horror-Titel erscheint bald für andere Plattformen

„Gylt“, ein Horror-Titel aus dem Hause Tequila Works, wird „bald“ auf anderen Plattformen veröffentlicht, wie ein aktueller Tweet des Unternehmens andeutet.

Ursprünglich war das Spiel exklusiv für Googles Streaming-Dienst Stadia verfügbar. Doch nach der Ankündigung der Einstellung von Stadia meldete sich Tequila Works vor einigen Monaten in den sozialen Medien zu Wort, um den Fans mitzuteilen, dass „Gylt“ in diesem Jahr „auf mehreren Plattformen veröffentlicht wird“.

Das war es im Grunde auch schon, was Tequila Works an Neuigkeiten zur Zukunft von „Gylt“ bekanntgab. Die unterstützten Plattformen und der genaue Release-Termin wurden bisher nicht genannt. Allerdings stimmt der Tweet zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft mehr Informationen erhalten werden.

Keine überragenden Wertungen

„Gylt“ kam 2019 auf einen Metascore von 68. Der User-Score pendelte basierend auf nahezu 200 Wertungen bei einer 7.0 ein. Vandal schrieb damals zum Beispiel: „Gylt ist ein Liebesbrief an das Survival-Horror-Genre und wir als Fans haben es sehr genossen. Es hat einige Schwächen. Und es ist ein Survival-Horror, der genossen und nicht erlitten werden soll. Wenn ihr einen leichteren Zugang zum Genre sucht, solltet ihr euch das Spiel entgehen lassen.“

Es gab aber auch deutlich kritischere Stimmen, darunter von Screen Rant: „Das Spielen von Gylt fühlt sich an wie das Äquivalent eines Videospiels, bei dem man die peinlichsten Passagen aus dem Tagebuch eines Familienmitglieds in aller Öffentlichkeit laut vorliest.“

„Gylt“ ist ein Horror-Abenteuerspiel, das 2019 exklusiv auf Googles Cloud-Gaming-Plattform veröffentlicht wurde und das sich um ein junges Mädchen dreht, das nach ihrem vermissten Cousin sucht.

Google hat unlängst einen Leitfaden sowie ein „Self-Service-Tool“ herausgebracht, mit dem Stadia-Spieler ihren Stadia-Controller technisch erweitern und mit anderen Bluetooth-Geräten kompatibel machen können. Seit dem 18. Januar 2023 existiert der Streaming-Dienst nicht mehr.

