Persona 6 & Persona 3 Remake: Insider bestätigt Enthüllungen in diesem Jahr

Wie der Resetera-Nutzer und Insider "Im A Hero Too" berichtet, sollen sich sowohl das Remake zu "Persona 3" als auch der neue Ableger "Persona 6" in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Weiter heißt es, dass beide Projekte noch dieses Jahr vorgestellt werden sollen.

Im Neujahres-Special der japanischen Famitsu bestätigten die Verantwortlichen von Atlus, dass das Studio in diesem Jahr gleich mehrere neue Projekte vorstellen beziehungsweise ankündigen möchte.

Man musste sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorhersagen zu können, dass sich die Gerüchteküche umgehend auf die „Persona“-Reihe einschoss. Schließlich halten sich die unbestätigten Berichte zu „Persona 6“ sowie einem technisch wie spielerisch aufpolierten Remake zu „Persona 3“ bereits seit einer ganzen Weile.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt nun „Im A Hero Too“, ein von Resetera verifizierter Insider, der mit seinen Leaks zur „Persona“-Reihe in der Vergangenheit gleich mehrfach lag. Zum einen gab „Im A Hero Too“ an, dass sich sowohl „Persona 6“ als auch das „Persona 3“-Remake in der Tat für nicht näher genannte Plattformen in Entwicklung befinden.

Offizielle Ankündigungen im Sommer?

Während der Insider zu den versorgten Plattformen keine konkreten Angaben machen konnte oder wollte, führte „Im A Hero Too“ aus, dass sich das Remake zu „Persona 3“ und „Persona 6“ in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Seinen Informationen zufolge plant Atlus, die beiden Titel im Laufe des Sommers anzukündigen beziehungsweise vorzustellen. Dann dürften wir erfahren, für welche Systeme die beiden Rollenspiele veröffentlicht werden.

Auch wenn Atlus zuletzt eine Multiplattform-Strategie verfolgte und darum bemüht war, die verschiedenen Ableger der „Persona“-Reihe für so viele Plattformen wie möglich zu veröffentlichen, wollte der Industrie-Insider „NateTheHate“ Anfang des vergangenen Jahres erfahren haben, dass „Persona 6“ exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird. Wie aktuell diese Informationen noch sind, bleibt jedoch abzuwarten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zumal sich die Verantwortlichen von Atlus weiterhin bedeckt halten und sich zu den aktuellen Gerüchten um die Zukunft der „Persona“-Reihe bisher nicht äußern wollten. Dass an „Persona 6“ gearbeitet wird, ging allerdings schon im Juli 2021 aus einer Stellenausschreibung des Studios hervor.

Quelle: Resetera

Weitere Meldungen zu Persona 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren