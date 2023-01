Spider-Man 2: Spidey-Darsteller Lowenthal hält Release in diesem Jahr für realistisch

In einem aktuellen Interview wies Spider-Man-Darsteller Yuri Lowenthal darauf hin, dass "Marvel's Spider-Man 2" wohl wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird. Gleichzeitig stimmte er die Anhängerschaft auf ein umfangreiches Abenteuer ein.

In der vergangenen Woche gingen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment in einem aktuellen Special auf die Software-Highlights ein, auf die sich PlayStation 5-Besitzer in diesem Jahr freuen dürfen.

Unter den aufgeführten Titeln befand sich auch das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Spider-Man 2“, das bei den Entwicklern von Insomniac Games entsteht. Nachdem Ende des vergangenen Jahres Insomniacs Creative-Director Bryan Intihar darauf hinwies, das sein Studio aktuell einen Release im Herbst dieses Jahres anpeilt, meldete sich mit Yuri Lowenthal nun auch der Darsteller beziehungsweise Synchronsprecher von Peter Parker alias Spider-Man zu Wort.

Gegenüber den Kollegen von Comicbook Movie wies Lowenthal darauf hin, dass Insomniac Games noch einiges an Arbeit vor sich habe. Trotz allem sei man intern zuversichtlich, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ wie geplant im Laufe des Jahres veröffentlicht werden kann.

Umfangreicher Nachfolger in Aussicht gestellt

„Ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Es wird ein gewaltiges Spiel, daher habe ich noch ein wenig zu tun“, führte Lowenthal im Interview mit Comicbook Movie aus. „Ich weiß, dass sie hinsichtlich ihres Veröffentlichungsdatums sehr zuversichtlich sind. Und diesbezüglich war Insomniac eigentlich immer recht gut. Natürlich kann ich nicht wirklich viel über das Spiel sprechen, aber ich kann euch versprechen, dass es erstaunlich ist.“

„Ich freue mich ungeheuer darauf, dass ihr es endlich spielen könnt“, so die Synchronstimme von Spidey weiter. „Ihnen ist klar, dass sie in wirklich große Fußstapfen treten müssen. Aber das haben sie geschafft. (lacht) Ich kann es kaum abwarten, dass die Leute es spielen.“

„Marvel’s Spider-Man 2“ befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung und wird nahtlos an die Geschehnisse von „Marvel’s Spider-Man“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ anschließen. Wann mit der Enthüllung weiterer Details und Spielszenen zu rechnen ist, verrieten Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games bisher nicht.

