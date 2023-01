Der Herr der Ringe Gollum: Neuer Release-Zeitraum eingegrenzt

Nach der Verschiebung im vergangenen Jahr wurde der neue Veröffentlichungszeitraum von "Der Herr der Ringe Gollum" näher eingegrenzt. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023-24 soll der Launch erfolgen.

Aus den neusten Finanzberichten von Nacon geht hervor, dass Daedalic Entertainments Fantasy-Spiel „Der Herr der Ringe Gollum“ in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023-24 erscheinen wird. Das bedeutet, dass Spieler den Titel zwischen April und September 2023 erwarten können.

Angekündigt wurde „Der Herr der Ringe Gollum“ schon Anfang 2019. Allerdings verzögerte sich der Launch des Titels wiederholt. Zuletzt wurde die Markteinführung im Juli 2022 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ursprünglich sollte das Gollum-Abenteuer im Jahr 2020 erscheinen. Doch mit dem Einstieg des Publishers Nacon im Januar 2021 wurde der Release auf 2022 verschoben, wobei es nicht blieb.

Im vergangenen Jahr hieß es, dass die Entwickler mehr Zeit benötigen, um das „bestmögliche Erlebnis“ bieten zu können. „Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Community zu erfüllen und die unerzählte Geschichte von Gollum auf eine Weise aufzudecken, die die Vision von J.R.R. Tolkien ehrt“, hieß es ergänzend.

Gollum Reise durch Mittelerde

Die Videospiel-Adaption von J.R.R. Tolkiens Erzählungen blickt hinter die Kulissen des Anfangs von „Die Gefährten“. Nachdem er seinen kostbaren Ring verloren hat, begibt sich Gollum auf eine gefahrvolle Reise, die ihn durch Mittelerde führt, wie zum Beispiel die Kerker von Barad-dur und das Reich der Waldelben in Mirkwood.

Während seiner Reise muss Gollum schleichen, klettern und seine List einsetzen, um den Gefahren zu entgehen. Außerdem steht er vor der schwierigen Aufgabe, sich mit seinem zweiten Charakter Sméagol auseinandersetzen.

Spieler, die „Der Herr der Ringe Gollum“ im Auge behalten möchten, können den Titel im PlayStation Store auf die Wunschliste packen. Vorbestellungen werden momentan nicht angenommen.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ befindet sich für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch in der Entwicklung. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

