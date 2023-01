Metro: Ukraine-Krieg beeinflusst Geschichte des neuen Spiels

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte in den kommenden Jahren Bücher, Filme und Videospiele füllen. Auch das in der Ukraine beheimatete Entwicklerstudio 4A Games wird sich dem Thema annehmen und die Ereignisse im nächsten „Metro“-Spiel aufgreifen. Das gab das Unternehmen in einem neuen Blogeintrag bekannt, der sich der Zukunft von 4A Games widmet.

„Das nächste Metro-Spiel verändert sich ebenfalls zum Besseren. Und das nicht nur wegen der Umstände, in denen wir uns befinden. Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Metro-Serie schon immer eine starke politische und Antikriegs-Botschaft hatte“, so das Statement.

Die Entwickler wollten schon „immer unterhalten“ und Spieler in eine postapokalyptische Welt eintauchen lassen. Doch gab es „stets eine größere Geschichte“ zu erzählen.

„Der Krieg in der Ukraine hat uns dazu gebracht, neu darüber nachzudenken, um welche Art von Geschichte es im nächsten Metro gehen sollte“, schreibt 4A Games weiter. „Alle Themen von Metro – Konflikte, Macht, Politik, Tyrannei, Unterdrückung – sind jetzt Teil unserer Alltagserfahrungen. Also nehmen wir sie auf und bauen sie mit neuem Elan in das Spiel ein.“

Weitere Infos folgen später

Auch wenn das Spiel für das Studio im Moment das Wichtigste sei, möchte man die Erwartungen nicht hochkochen lassen, vor allem angesichts der Situation im Kiewer Studio. Weitere Neuigkeiten zu den Projekten werde der Entwickler momentan nicht herausgeben. Die Projekte werden „fertig sein, wenn sie fertig sind“.

Die Ziele für die laufenden Produktionen, die im letzten Update genannt wurden, bleiben laut 4A Games unverändert. Erscheinen wird das nächste „Metro“ für PS5, Xbox Series X/S und PC. Auf Basis der überarbeiteten 4A-Engine soll ein Einzelspieler-Erlebnis entstehen, das sich die Leistung der neuen Konsolen zunutze macht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Ebenfalls arbeitet 4A Games an einem Multiplayer-Erlebnis, das im „Metro“-Universum angesiedelt ist. Beauftragt wurde damit ein eigenständiges Team, das nicht am Einzelspielererlebnis arbeitet.

Weitere Meldungen zu Metro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren