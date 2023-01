Shadow Gambit – The Cursed Crew: „Desperados III“-Entwickler kündigen neues Piraten-Taktikspiel an

Das Münchener Entwicklerstudio Mimimi Games, das für Titel wie „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ und „Desperados III“ bekannt ist, hat ein neues Stealth-Taktikspiel namens „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ angekündigt. Es soll im Laufe des Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam und Epic Games Store) veröffentlicht werden.

Die Karibik zieht euch in die Tiefe

In „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ werden die Spieler eine alternative Geschichte des Goldenen Zeitalters der Piraterie geboten bekommen. Der Fluch der Verlorenen Seelen sucht eine mysteriöse Inselkette heim, die als die Verlorene Karibik bekannt ist. Die schrecklichen Streitkräfte der Inquisition kontrollieren dieses Gebiet und verabscheuen alles Übernatürliche, weshalb sie seelenfressendes Feuer zur Jagd nach verfluchten Piraten einsetzen.

Mit dem verfluchten Piraten Afia werdet ihr euch auf die Suche nach den legendären Schwarzen Perle begeben, um eine verfluchte Mannschaft wiederzubeleben. Jeder eurer acht Kameraden wird spielbar sein, eine eigene Persönlichkeit mit sich bringen sowie mit einzigartigen übernatürlichen Kräften ausgestattet sein. Zudem kann man Freund und Feind mit Gaelles magischer Kanone abfeuern, Mr. Mercurys Seelenanker zur Öffnung eines magischen Portals auswerfen oder mit Afias mythischem Schwert in Windeseile durch die Raum-Zeit flitzen.

Ganz im Stile der bisherigen Mimimi-Spiele müsst ihr die Gegner austricksen, um die Festungen der Inquisition zu infiltrieren, hinter die feindlichen Linien zu schleichen sowie die magischen Fähigkeiten eurer Crew zu kombinieren. Zudem könnt ihr euer eigenes Geisterschiff bemannen und die legendären Piraten der Verlorenen Karibik kennenlernen.

Ihr werdet nicht nur an Bord der Red Marley sein. Vielmehr werdet ihr auch exotische Inseln besuchen, die allesamt von Hand erschaffen wurden. Erste Trailer und Bilder gewähren uns auch einen Eindruck von „Shadow Gambit: The Cursed Crew“. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

