Sonic the Hedgehog: Frühes Konzept – So sah Sonic vor seiner Verwandlung in einen Igel aus

Nachdem sich die Anhänger der „Sonic the Hedgehog“-Reihe im vergangenen Jahr unter anderem über den Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ freuen durften, wurde Ende Dezember angedeutet, dass 2023 weitere Ankündigungen geplant sind.

Ergänzend dazu ermöglichte uns Naoto Ohshima, der Schöpfer von Sonic, einen Blick auf die Vergangenheit des Charakters. Via Twitter stellte Ohshima eine frühe Konzeptgrafik bereit, die Sonic vor seiner Verwandlung in einen Igel zeigt. Demnach handelte es sich bei Sonic zunächst um einen Jungen mit stacheligen blauen Haaren.

Das ursprüngliche Konzept sah laut Oshima vor, dass sich der Hauptcharakter zusammen mit seinem Bruder daran machte, eine Traumwelt vor dem Albtraum-Boss Thirteen zu beschützen. Aus dieser Idee entwickelte sich dann die „Sonic the Hedgehog“-Reihe.

Als ein Nutzer ausführte, dass ihm zu Ohren kam, „dass das erste Sonic-Spiel in einer traumhaften Welt mit seltsam aussehenden Monstern und Kreaturen wie Alice im Wunderland anstelle von Robotern und niedlichen Tieren stattfinden sollte“, ging der Schöpfer von Sonic etwas näher ins Detail.

„Es war eine Idee für ein Spiel, das ich mir selbst ausgedacht habe. Wir wurden ein Team, wir wurden Sonic und die Idee von Geschwindigkeit und Bällen war geboren und entwickelte sich zum aktuellen Sonic“, so Naoto Ohshima weiter. „Seit ich zu Sonic gewechselt bin, brauchte ich Zeit, um eine Sonic-Welt zu erschaffen.“

Unter dem Strich arbeitete Ohshima bis zum Release von „Sonic Adventure“ Ende 1998 an der Reihe. Anschließend suchte er nach neuen kreativen Herausforderungen und überwachte beispielsweise die Entwicklungen von „Blinx: The Time Sweeper“ und dessen Nachfolger „Blinx 2: Masters of Time and Space“.

I made a draft of the game. An action game about twin brothers who protect the dream world from Nightmare World’s boss „Thirteen“. It evolved into Sonic.

私はゲーム原案書を作った。 ナイトメア世界のボス「サーティーン」から夢の世界を守る双子のアクションゲーム。 ソニックに進化した pic.twitter.com/nJECKnsI4w

