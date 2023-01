The Walking Dead Saints & Sinners: Auf PSVR2 via Gratis-Upgrade spielbar

The Walking Dead Saints & Sinners:

Eine gute Nachricht für Spieler von "The Walking Dead: Saints & Sinners": Für die PSVR2-Version muss kein zweites Mal Geld ausgegeben werden. PSVR-Kunden können kostenlos upgraden.

Skydance Interactive hat mitgeteilt, dass „The Walking Dead: Saints & Sinners“ ein kostenloses PSVR2-Upgrade für alle Spieler erhalten wird, die den Titel für PSVR besitzen.

Die Ankündigung erfolgte in dieser Woche nicht zufällig: Das Zombie-Horror-Adventure feiert sein dreijähriges Jubiläum. Veröffentlicht wurde der Titel im Januar 2020 zunächst für PC und Oculus Rift, bevor im Laufe des Jahres weitere Plattformen, darunter PlayStation VR, versorgt wurden.

„Anlässlich des Jubiläums von The Walking Dead: Saints & Sinners können Spieler, die das Spiel bereits auf PSVR gekauft haben, das Spiel kostenlos auf PSVR2 herunterladen, wenn es am 21. März 2023 auf den Markt kommt“, so Skydance Interactive.

Dass kostenlose Upgrades keine Selbstverständlichkeit sind, verdeutlicht der Fall von „Moss“ und „Moss 2“, die für PSVR2 erneut gekauft werden müssen. Eine grundsätzliche Abwärtskompatibilität bietet PlayStation VR 2 nicht.

Überlebt in einer post-apokalyptischen Welt

Das Survival-Videospiel „The Walking Dead: Saints & Sinners“ basiert auf der Comicserie „The Walking Dead“ und spielt in New Orleans nach einem Zombie-Ausbruch. Spieler übernehmen die Rolle eines Überlebenden namens Tourist, der je nach Vorliebe männlich oder weiblich sein kann, und versuchen, in einer post-apokalyptischen Welt zu überleben.

Mit einem VR-Headset auf dem Kopf kämpfen Spieler im Verlauf der Handlung gegen Horden von Walkern. Behilflich sind ihnen dabei unter anderem scharfe Gegenstände, die mit Zombiegehirnen vereint werden. Der Protagonist kann auf Gebäude klettern, um Feinde aus dem Hinterhalt anzugreifen, und aus der Ferne mit Fernkampfwaffen wie Bögen und Schusswaffen attackieren.

„The Walking Dead Saints & Sinners“ verfügt ebenfalls über ein Crafting-System, das es Spielern ermöglicht, nützliche Gegenstände und Waffen aus Materialien zu fertigen, die in der Spielwelt gefunden werden können.

PlayStation VR2 wird am 22. Februar 2023 mit zahlreichen Spielen veröffentlicht, die wir in einer vorangegangenen Meldung aufgelistet haben. Die Hardware schlägt mit 599 Euro zu Buche und kann weiterhin vorbestellt werden.

