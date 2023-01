Hogwarts Legacy: So werden die DualSense-Features in der PS5-Version genutzt

"Hogwarts Legacy" erscheint am 10. Februar 2023 unter anderem für PS5.

Aktuell fiebern zahlreiche Wizarding World-Fans dem baldigen Release von „Hogwarts Legacy“ entgegen. Während eines Preview-Events durften wir uns mit zwei Verantwortlichen des Entwicklerteams zusammensetzen und mit ihnen über verschiedene Dinge sprechen. Ein Thema war die Implementierung von DualSense-Features im kommenden Action-Adventure und was unsere Gesprächsteilnehmer uns hierzu zu erzählen hatten, lest ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Dank des DualSense sollen Spieler die „Magie spüren“

Sprechen durften wir mit Moira Squier (Narrative Lead) und Kelly Murphy (Lead Designer), von denen wir unter anderem wissen wollten, wie die Möglichkeiten der PlayStation 5 und des DualSense-Controllers genutzt werden sollen. Hierauf erwiderte Kelly, dass vor allem die haptischen Trigger eine besondere Rolle in den Kämpfen und beim Wirken von verschiedenen Zaubersprüchen spielen sollen.

Moira führt daran anschließend weiter aus: „Wenn man einen Zauberstab hat, spürt man die Kraft des Zauberstabs“ und genau dieses Gefühl solle mithilfe des DualSense-Controllers auf PS5 noch verstärkt werden. Die Macht der Zaubersprüche, die der Spieler beziehungsweise die Spielerin in „Hogwarts Legacy“ wirken kann, soll gewissermaßen durch den Controller transportiert werden, während man diesen „in den Händen hält und die Magie spürt“.

Was uns Moira und Kelly darüber hinaus noch alles zum kommenden Action-Adventure verraten haben, könnt ihr ab heute um 20 Uhr in unserem Artikel mit dem kompletten Interview nachlesen. Unter anderen ging es auch noch um die voraussichtliche Spielzeit des Titels und die verschiedenen Unterrichtsfächer.

„Hogwarts Legacy“ wird am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht. Einige Wochen später, genauer am 4. April 2023, folgen die PlayStation 4- und Xbox One-Fassungen des Titels. Den Abschluss bildet am 25. Juli 2023 die Nintendo Switch-Version.

