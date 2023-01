PS4 & PS5: Angebot der Woche lässt euch den Ozean erkunden

Ein umfangreicher Sale wurde im PlayStation Store am heutigen Mittwoch nicht gestartet. Allerdings sorgte Sony für den obligatorischen Deal of the Week.

Beim neuen Angebot der Woche handelt es sich um „Subnautica“, das auf der PS4 und PS5 gespielt werden kann – und das zum Sparpreis von 11,99 Euro. Jenseits der Aktion, die bis zum Donnerstag der kommenden Woche läuft, werden für den Titel 29,99 Euro fällig, womit sich ein 60 Prozent-Rabatt ergibt. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt:

Nach der Notlandung im Meer müssen Spieler in „Subnautica“ Rohstoffe sammeln sowie Messer, Lampen, Tauchausrüstung und Wasserfahrzeuge herstellen. Zudem gilt es, Basen auf dem Meeresboden zu bauen, die zum Lagern von Rohstoffen, Parken von Fahrzeugen und Auffüllen von Sauerstoffvorräten dienen, während die Spieler den Ozean erkunden.

Einst ein Corona-Geschenk

Viele Spieler dürften „Subnautica“ bereits in ihrer Bibliothek haben. Denn der Titel war im April 2021 ein Teil der Play at Home-Aktion. Im Zuge der damaligen COVID-19-Pandemie wollte Sony die Stimmung der Spieler aufhellen und verschenkte mehrere Spiele, die im Anschluss uneingeschränkt genutzt werden konnten.

Falls „Subnautica“ nichts für euch ist oder ihr den Titel bereits besitzt: Im PlayStation Store laufen weitere Sales, darunter eine Aktion mit Spielen unter 20 Euro. Darüber hinaus ist noch einige Stunden das Angebot der vergangenen Woche verfügbar. Dabei handelt es sich um das noch recht frische „The Callisto Protocol“, das 20 Prozent günstiger zu haben ist.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Einmal im PlayStation Store angekommen können Spieler auch die neuen PS Plus-Spiele in Anspruch nehmen, die für Januar 2023 bereitgestellt wurden. Dazu gehören die Essential-Neuzugänge, die in dieser Meldung behandelt werden, und die Spiele für Extra und Premium, denen wir uns in dieser News widmen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren