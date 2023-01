Dead Space Remake: Diese Extras warten im „New Game Plus“-Modus

Wie die Entwickler der Motive Studios vor wenigen Wochen bestätigten, wird das Remake zu „Dead Space“ genau wie das 2008 veröffentlichte Original mit einem „New Game Plus“-Modus versehen.

Mit diesem wird es euch ermöglicht, die Kampagne des Survival-Horror-Abenteuers nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und eure errungenen Fortschritte und Inhalte zu übernehmen. Kurz vor dem offiziellen Release des „Dead Space“-Remakes verloren die Entwickler der Motive Studios ein paar Worte über den „New Game Plus“-Modus und gingen auf die Extras ein, die hier auf euch warten.

Zum einen wurde das alternative Ende bestätigt, das kürzlich bereits in der Trophäen-Liste des Remakes auftauchte. Hinzukommen ein neuer Stufe-6-Anzug und exklusive Phantom-Varianten der Nekromorphs.

Stellt euch dem Schrecken der USG Ishimura

In ihren Grundzügen bleibt die Geschichte von „Dead Space“ auch im Remake erhalten. Ein weiteres Mal übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten Isaac Clarke und stellt euch den Schrecken, von denen die USG Ishimura heimgesucht wurde. Zu den neuen Elementen der Geschichte gehört die Tatsache, dass Isaac im Gegensatz zum originalen „Dead Space“ aus dem Jahr 2008 einen Synchronsprecher spendiert bekam und endlich aktiv an den Dialogen und Gesprächen teilnimmt.

Gleichzeitig entschlossen sich die Macher der Motive Studios dazu, euch die Kampagne in Form einer sogenannten One-Shot-Erfahrung zu präsentieren. Hierbei haben wir es mit einem Design-Ansatz zu tun, der in den letzten Jahren unter anderem bei den neuen „God of War“-Abenteuern zum Einsatz kam und euch die Geschichte ohne Kameraschnitte präsentiert.

Abschließend wurde auch die USG Ishimura überarbeitet, die im Remake mit zusätzlichen Arealen und Geheimnissen versehen wurde, die auf ihre Entdeckung warten.

Das Remake zu „Dead Space“ erscheint am morgigen Freitag, den 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Yes! #DeadSpace will have New Game+ at launch that includes: – Level 6 Advanced Suit

– New Phantom Variant Necromorphs

– Secret Ending https://t.co/K4EuSPetX2 — Dead Space (@deadspace) January 25, 2023

