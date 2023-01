DualSense Edge: 240-Euro-Controller mit kleinerem Akku veröffentlicht

Für Spieler, die 240 Euro investieren können und wollen, wurde heute der DualSense Edge veröffentlicht. Es ist ein Pro-Controller, der deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten als der herkömmliche DualSense bietet und ebenfalls über benutzerdefinierte Profile und zusätzliche Tasten verfügt.

Dazu gehören zwei Funktionstasten unter den Daumensticks, die es den Spielern ermöglichen, schnell zwischen Profilen zu wechseln, die Lautstärke des Headsets einzustellen und die Audio-Balance im Spiel oder im Party-Chat anzupassen. Auch die Rücktasten gehören zum neuen Umfang.

Akku mit weniger Kapazität

In einer vorangegangenen Meldung berichteten wir darüber, dass die Akkulaufzeit des DualSense Edge verglichen mit dem Standard-Controller der PS5 „etwas kürzer“ ist. Sony begründete diesen Umstand mit dem größeren Funktionsumfang.

Mittlerweile verweilt der DualSense Edge in den Händen der Verbraucher. Und ein Teardown des australischen Unternehmens Budd’s Controllers zeigt, dass der Premium-Controller tatsächlich eine kleinere Batteriekapazität hat als der ursprüngliche DualSense.

Der DualSense Edge verfügt über einen 1050-mAh-Akku, verglichen mit dem 1.560-mAh-Akku des ursprünglichen DualSense, der wiederum eine Steigerung gegenüber dem 1.000-mAh-Akku des DualShock 4 der PS4 darstellt. Gleichzeitig ist er in Bezug auf die Bauform kleiner.

Dabei ist zu beachten, dass ein kleinerer Akku durch eine geringere oder effizientere Energienutzung weitgehend ausgeglichen werden kann. Und da der Edge viel mehr Funktionen als der ursprüngliche PS5-Controller bietet, musste dieser Kompromiss offenbar baubedingt eingegangenen werden. Sony wollte die ursprüngliche Bauform beibehalten.

Check out the battery size difference/ pic.twitter.com/oAOS7yWbiM — Budd’s Controllers (@buddscontroller) January 26, 2023

Tipps für Profileinstellungen

Auf dem offiziellen PlayStation Blog sorgte Tomomasa Mizuno, Lead Product Manager bei Sony Interactive Entertainment, für einige Vorschläge, wie Spieler ihren DualSense Edge an bestimmte Spiele anpassen können. Zusammengefasst wurden die Tipps für „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „God of War Ragnarök“ und „FIFA 23“.

„Für wettbewerbsorientierte Gamer oder Spieler, die einfach ein individuelles Controller-Erlebnis bevorzugen, ist der DualSense Edge-Controller so konzipiert, dass er von oben bis unten an die Vorlieben und den einzigartigen Spielstil jedes Spielers angepasst werden kann“, so seine Worte.

Der DualSense Edge ist ab sofort als Premium-Hardware für die PS5 erhältlich. Beim Kauf müssen interessierte Spieler rund 240 Euro in die Hardware investieren.

