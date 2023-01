GDC Awards 2023: Elden Ring und Stray dominieren die Nominierungen

Die Nominierten der alljährlichen GDC Awards stehen fest und einmal mehr werden "Elden Ring", "Stray" und "God of War: Ragnarök" in den meisten Kategorien aufeinandertreffen. Wer wird dieses Jahr gewinnen?

Die Award Season neigt sich dem Ende zu, weshalb uns inzwischen auch die diesjährigen Nominierten der Game Developers Choice Awards erreichen. Und wenig überraschend führt From Softwares „Elden Ring“ mit sechs Nominierungen die Liste an. Nur „Stray“ kämpft in ebenso vielen Kategorien um die begehrte Auszeichnung. Santa Monica Studios „God of War: Ragnarök“ kann wiederum fünf Nominierungen auf sich verbuchen.

Alle drei Titel kämpfen unter anderem in der Kategorie „Spiel des Jahres“ gegeneinander. Bei den bisherigen Preisverleihungen konnte sich meistens Hidetaka Miyazakis Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ durchsetzen, weshalb sich die Frage stellt, ob der Siegeszug fortgeführt werden kann.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Game Developers Conference statt. Diese wird vom 20. bis zum 24. März 2023 mit entsprechenden Panels und Diskussionen locken. Bis dahin könnt ihr euch die offiziellen Nominierten in aller Ruhe anschauen:

Die Nominierten der GDC Awards 2023

Spiel des Jahres

Elden Ring

God of War Ragnarök

Immortality

Pentiment

Stray

Tunic

Honorable Mentions: Citizen Sleeper, Cult of the Lamb, Horizon Forbidden West, Marvel Snap, Neon White, Vampire Survivors

Bestes Game Design

Elden Ring

Marvel Snap

Neon White

Stray

Tunic

Honorable Mentions: Cult of the Lamb, Dwarf Fortress, God of War Ragnarök, Immortality, Vampire Survivors

Beste Erzählung

God of War Ragnarök

I Was a Teenage Exocolonist

IMMORTALITY

Pentiment

Return to Monkey Island

Honorable Mentions: A Plague Tale: Requiem, Citizen Sleeper, Horizon Forbidden West, Norco, Roadwarden

Beste Technologie

A Plague Tale: Requiem

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Honorable Mentions: Dwarf Fortress, Hardspace: Shipbreaker, Immortality, Stray, Teardown

Bestes Visual Art

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Pentiment

Stray

Honorable Mentions: A Plague Tale: Requiem, Cult of the Lamb, Neon White, OlliOlli World, Tunic

Bestes Audio/Musik

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Stray

Honorable Mentions: A Plague Tale: Requiem, Neon White, Persona 5 Royal, Splatoon 3, Tunic

Bestes Debüt

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Honorable Mentions: Chained Echoes, Cult of the Lamb, Marvel Snap, The Case of the Golden Idol, Trombone Champ

Innovation Award

Elden Ring

Immortality

Neon White

Pentiment

Stray

Honorable Mentions: Cult of the Lamb, Dwarf Fortress, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Trombone Champ

Social Impact Award

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling – Extinction Is Forever

I Was A Teenage Exocolonist

OlliOlli World

We Are OFK

Honorable Mentions: Before Your Eyes, God of War Ragnarök, Hindsight, Norco, Terra Nil

Weitere Meldungen zu GDC Awards 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren