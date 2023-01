Horizon: Weiteres Studio schließt sich der Franchise an

Das britische Studio Gobo hat über Twitter mitgeteilt, dass das Unternehmen fortan offizieller Co-Entwicklungspartner von Guerrilla Games für die „Horizon“-Franchise ist. Das geht mit einer Reihe von Stellenausschreibungen einher, mit denen das Unternehmen das Entwicklungspotential weiter ausbauen möchte.

Studio Gobo war zuvor an der Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ und dem kommenden „Redfall“ beteiligt. Letzteres entsteht bei Arkane und wird unter dem Microsoft/Bethesda-Label für Xbox-Systeme veröffentlicht.

„Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Studio Gobo jetzt ein Co-Entwicklungspartner von Guerrilla für das Horizon-Universum ist. Wir besetzen derzeit Positionen in diesem und anderen Teams“, so der Entwickler in einem Tweet.

Die Direktoren des Unternehmens, das mehr als 110 Mitarbeiter beschäftigt, waren ursprünglich Mitbegründer und Betreiber von Black Rock Studio, dem Team hinter den Rennspielen „Pure“ und „Split/Second“.

📢 We’re thrilled to share that Studio Gobo is now a Guerrilla co-development partner on the Horizon universe. We’re currently filling roles on this and other teams. See our open positions at: https://t.co/4YBMhs8qJq pic.twitter.com/1xwZZKWtr5 — Studio Gobo (@StudioGobo) January 26, 2023

Horizon wird seit 2017 etabliert

Guerrilla Games startete die Franchise im Jahr 2017 mit „Horizon Zero Dawn“, nachdem sich das Unternehmen mit mehreren „Killzone“-Spielen einen Namen machte, die für PS2, PS3 und PS4 erschienen. Zurzeit arbeitet das Studio an einer Erweiterung für „Horizon Forbidden West“.

Und es gibt noch mehr Projekte, die auf Basis der Marke in der Entwicklung sind. Dazu gehört das im Februar erscheinende PSVR2-Launch-Spiel „Horizon Call of the Mountain“, das von Guerrilla Games und den Firesprite Studios entwickelt wurde.

Gekauft werden kann der Titel direkt in einem Bundle mit dem Virtual Reality-Headset, wofür rund 650 Euro fällig werden. Bei einem Einzellauf schlagen PSVR2 mit 600 Euro und „Horizon Call of the Mountain“ mit 70 Euro zu Buche.

Im Dezember gab Guerrilla bekannt, dass man plant, „die Welt von Horizon“ mit einem Online-Koop-Projekt zu erweitern, „das eine neue Besetzung von Charakteren und einen einzigartigen stilisierten Look bietet“. Zugleich versicherte das Studio, dass es weiterhin „epische Solo-Abenteuer“ mit der bekannten Protagonistin der Serie entwickeln möchte.

