Minecraft Legends: Der Releasetermin steht – Neues Gameplay stellt den PvP-Modus vor

Im Zuge der gestrigen Developer-Direct stellten uns die Entwickler von Mojang ihren neuen Strategie-Titel „Minecraft Legends“ ausführlich vor.

Dabei lag der Fokus auf dem PvP-Modus, der laut dem Studio sehr abwechslungsreiche Aufgaben bietet und die Spieler und Spielerinnen über einen langen Zeitraum beschäftigen wird. Beim PvP-Modus von „Minecraft Legends“ handelt es sich um einen teambasierten Wettkampfmodus, in dem die Mitglieder eures Teams unterschiedliche Aufgaben wie das Sammeln von Ressourcen, das Bauen von Objekten oder den Kampf übernehmen.

Das Ziel besteht darin, strategisch klug zusammenzuarbeiten und die gegnerische Basis zu Fall zu bringen.

Prozedural generierte Welten sorgen für Abwechslung

Die eigene Basis kann natürlich mit unterschiedlichen Hilfen wie verstärkten Mauern, Kriegswaffen oder Fallen verteidigt werden. Zudem tauchen immer wieder Piglings auf, die Teams beider Seiten das Leben schwer machen. Um den PvP-Modus auf lange Sicht interessant zu gestalten, setzen die Entwickler von Mojang auf ein System, das euch prozedural generierte Welten liefert.

Ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf die PvP-Komponente von „Minecraft Legends“. Abseits des PvP-Modus kommen natürlich auch Fans klassischer Einzelspieler-Erfahrungen auf ihre Kosten. In der Kampagne erkundet ihr aus der Third-Person-Perspektive eine Oberwelt und steht vor der Aufgabe, friedliche Siedlungen zu verteidigen und die Horden von Piglins zu bekämpfen, um die Ausbreitung ihrer Nether-Korruption zu stoppen.

Ein Aufgabe, die ihr sowohl alleine als auch kooperativ mit Freunden beziehungsweise Freundinnen in Angriff nehmen könnt. Um die Gegner zu bekämpfen, zieht ihr in der Kampagne verschiedene Mobs zu Armeen zusammen und schickt sie gegen die Piglin-Stämme in die Schlacht.

„Minecraft Legends“ wird am 18. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

