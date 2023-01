PS Plus Extra und Premium: Diese Spiele werden im Februar entfernt

Im Februar werden wieder einige Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium herausgenommen. Welche Spiele weichen werden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Das dreistufige PlayStation Plus-Programm gewährt abhängig von der gewählten Variante einen Zugriff auf mehrere Bibliotheken. Während die Essential-Games dauerhaft gespielt werden können, sobald sie innerhalb der Monatsfrist in Anspruch genommen wurden, werden Spiele der Extra- und Premium-Bibliotheken, bei denen es diese Frist nicht gibt, hin und wieder aus dem Angebot herausgenommen und der Zugriff erlischt.

Welche Spiele es im kommenden Monat trifft, verrät die folgende Übersicht. „Grand Theft Auto: Vice City“ muss weichen, aber auch Spiele wie „Sine Mora EX“ und „The Book of Unwritten Tales 2“. Die Verfügbarkeit endet jeweils am 21. Februar 2023.

PS Plus-Spiele, die im Februar entfernt werden:

Laut Truetrophies werden im Februar ebenfalls die folgenden Spiele aus dem Angebot genommen. Ein entsprechender Hinweis ist im PlayStation Store allerdings noch nicht zu sehen, sodass offen ist, ob für diese Spiele ebenfalls der 21. Februar 2023 gilt.

Auch „Whispering Willows“ wird von der Publikation erwähnt. Allerdings scheint es den Titel bereits getroffen zu haben, denn im deutschen PlayStation Store ist der PS Plus Extra-Hinweis nicht mehr zu sehen und der Titel muss käuflich erworben werden. Gleiches gilt für „Sparkle Unleashed“, das allerdings im US-Store weiterhin für PS Plus gelistet ist.

PS Plus-Neuzugänge im Februar

Welche Spiele im Februar in die Bibliotheken von PS Plus aufgenommen werden, ist offen. Die Enthüllung der Essential-Games erfolgt erst in der kommenden Woche, genauer gesagt am 1. Februar 2023, bevor es am 7. Februar 2023 zu deren Freischaltung kommt.

Jeweils eine Woche später erfolgen die Enthüllung (15. Februar 2023) und die Freischaltung (21. Februar 2023) der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium.

PlayStation Plus ist ein Abonnement-Service für PlayStation 4 und PlayStation 5. Damit erhalten Benutzer Zugriff auf Spiele, die sie ohne Zusatzkosten herunterladen können, sowie Demos, exklusive Rabatte im PlayStation Store und die Möglichkeit, Online-Multiplayer zu spielen.

Hinzukommen spezielle Angebote, Abo-Vorteile und Cloud-Speicher für Spielstände. Die Preise liegen bei 59,99 Euro für Essential, 99,99 Euro für Extra und 119,99 Euro für Premium. Eine Übersicht über die jeweiligen Features hält Sony hier bereit.

