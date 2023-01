Road 96 – Mile 0: Prequel zum narrativen Abenteuer angekündigt

Anfang des vergangenen Jahres erschien mit „Road 96“ ein narratives Adventure, das die Spieler unter anderem mit Zoe auf ein Abenteuer schickte. Nun haben der Publisher Ravenscourt und das zuständige Entwicklerstudio DigixArt ein Prequel namens „Road 96: Mile 0“ angekündigt, das bereits am 4. April 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen soll.

Ein Blick auf Zoes Vergangenheit

In „Road 96: Mile 0“ werden die Spieler abwechselnd in die Rollen von Zoe und Kaito schlüpfen. Diese zwei Teenager haben unterschiedliche Lebensumstände und Überzeugungen. Sie werden die luxuriöse Wohnanlage White Sands erkunden, in der die Elite Petrias residiert. Zudem arbeiten Kaitos Eltern in diesem Viertel.

Zoe wohnt als Tochter eines Regierungsmitarbeiters in White Sands ein luxuriöses Leben, während Kaito aus dem ärmlichen Lost in Harmony stammt. Trotzdem sind beide gute Freunde, wobei ihre Freundschaft und ihre Überzeugungen in der bevorstehenden Reise auf dir Probe gestellt werden.

Da es sich um eine Vorgeschichte handelt, erfahren wir, warum Zoe von Zuhause weggelaufen ist. Zudem wird man auch viele bekannte Gesichter wiedersehen sowie eine andere Seite Petrias erleben. Spielerisch wird es auch einige musikalische Abschnitte geben, die euch in die Gefühlswelten der beiden Protagonisten eintauchen lassen werden.

Der offizielle Ankündigungstrailer vermittelt bereits einen ersten Eindruck von „Road 96: Mile 0“:

