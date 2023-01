The Last of Us Part 3: Erscheint nur, wenn es spannende Geschichten zu erzählen gibt

The Last of Us Part 3:

Im Interview mit Buzzfeed sprach Naughty Dogs Neil Druckmann über ein mögliches "The Last of Us: Part 3" und wies darauf hin, dass hinsichtlich eines möglichen Nachfolgers noch nichts spruchreif sei. Stattdessen werde ein dritter Teil nur dann in Angriff genommen, wenn es ausreichend spannende Geschichten zu erzählen gibt.

"The Last of Us: Part 3" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Naughty Dog hinter den Kulissen bereits mit den Arbeiten oder zumindest mit den Planungen an „The Last of Us: Part 3“ begonnen hat.

Nachdem Naughty Dogs Neil Druckmann Anfang des Monats vor den vermeintlichen Insider-Informationen warnte, ging er in einem von Buzzfeed geführten Interview noch einmal auf einen möglichen Nachfolger ein. Wie Druckmann ausführte, sei hinsichtlich eines möglichen „The Last of Us: Part 3“ noch nichts in Stein gemeißelt, da Naughty Dog nur dann an einem Sequel arbeiten würde, wenn sich das Studio sicher sein kann, ausreichend spannende Geschichten erzählen zu können.

Erschwerend komme hinzu, dass es im Endeffekt an Sony Interactive Entertainment als Publisher liege, ob einem „The Last of Us: Part 3“ grünes Licht erteilt wird oder nicht.

Entwickler sind sich der Nachfrage bewusst

„Ich weiß, dass es da draußen eine ganze Menge von Menschen gibt, die sich die Frage nach einem möglichen The Last of Us: Part 3 stellen“, wird Druckmann von Buzzfeed zitiert. „Ich kann nur sagen, dass wir uns bei Naughty Dog sehr, sehr privilegiert fühlen, dass unser Publisher Sony ist. Das bedeutet, dass Sony unsere Spiele finanziert, uns unterstützt und wir das Eigentum von Sony sind.“

Und weiter: „Unser Prozess sieht genauso aus wie bei Teil 2. Das bedeutet, wenn wir genau wie beim ersten und zweiten Spiel eine überzeugende Geschichte mit dieser universellen Botschaft und Aussage über die Liebe entwickeln können, dann werden wir diese Geschichte erzählen. Sollte uns nichts einfallen, dann haben wir mit Teil 2 einen starken Abschluss, der auch das Ende darstellen wird.“

Ob und in welcher Form es mit der Hauptreihe von „The Last of Us“ weitergehen wird, bleibt also abzuwarten. Aktuell arbeitet Naughty Dog an einer Online-Mehrspieler-Erfahrung im Universum von „The Last of Us“, die sowohl neue Charaktere als auch neue Schauplätze umfassen und über einen langen Zeitraum unterstützt werden soll.

Quelle: Buzzfeed

