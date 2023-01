Dead Space: Remake und Original im Videovergleich

Seit heute verweilt das Remake von „Dead Space“ auf dem Markt. Die Tests konnten schon gestern rundum überzeugen. Doch wie schlägt sich der Titel bei einem Vergleich mit dem Original? Dieser Frage geht ein Video des Youtubers ElAnalistaDeBits auf den Grund. Es ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet und stellt mit einer Laufzeit von mehr als 13 Minuten mehrere Abschnitte des Spiels gegenüber.

Nach dem Start des Clips wird deutlich, dass das Remake rundum eine bessere Figur macht. Das gilt für die Modellierung, Texturen, Beleuchtung, Reflexionen, Partikel und volumetrische Effekte.

Insgesamt erstrahlt der Schauplatz in einem neuen Glanz und kann dank der Neuorganisation bestimmter Bereiche, der Zugabe vieler neuer Elemente und dem neu geschaffenen Ambiente verglichen mit dem Original eine neue Immersion aufweisen. Hinzukamen neue Dialoge und Szenen sowie verkürzte oder komplett eliminierte Ladezeiten.

Ab 75 Euro seid ihr dabei

Gekauft werden kann das Remake von „Dead Space“ unter anderem bei Amazon, wo für die Standardfassung momentan 74,99 Euro* fällig werden. Im PlayStation Store kostet der Titel 79,99 Euro. Ebenfalls werden eine Deluxe Edition für 89,99 Euro und ein Upgrade auf diese Fassung für 10 Euro angeboten.

In „Dead Space“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Isaac Clarke, einem Ingenieur, der auf einer Routinemission ein gigantisches Bergbauraumschiff, die USG Ishimura, reparieren soll. Doch was er an Bord vorfindet, ist weit schlimmer als erwartet: Die Schiffsbesatzung wurde ermordet und infiziert. Zugleich ist er auf der Suche nach seiner Freundin Nicole.

Im Spielverlauf muss sich der Protagonist letztendlich mit seinen technischen Fähigkeiten und Werkzeugen gegen die furchterregenden Nekromorphs und seinen eigenen Verstand wehren, um überleben zu können.

Das „Dead Space Remake“ kam am heutigen 27. Januar 2023 für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC auf den Markt. Nachfolgend kann das anfangs erwähnte Vergleichsvideo gestartet werden:

