Elden Ring: From Software soll an einer „riesigen Erweiterung“ arbeiten

In den letzten Monaten wurde From Software immer wieder mit einer möglichen Erweiterung zu "Elden Ring" in Verbindung gebracht. Für neuen Gesprächsstoff sorgt der bekannte Leaker Lance McDonald, der laut eigenen Angaben von einem umfangreichen Add-on erfahren haben möchte.

Arbeitet From Software an einem Add-on zu "Elden Ring"?

Zu den erfolgreichsten Spielen des vergangenen Jahres gehörte zweifelsohne das Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ aus dem Hause From Software.

Schon einige Wochen nach dem Release von „Elden Ring“ im Februar 2022 kam das Gerücht auf, dass das knackige Fantasy-Abenteuer genau wie beispielsweise die „Dark Souls“-Reihe mit DLC unterstützt werden soll. Während sich die verantwortlichen Entwickler von From Software diesbezüglich weiterhin bedeckt halten, möchte ein alter Bekannter bereits mehr wissen.

Die Rede ist vom Leaker und Modder Lance McDonald, der mit seinen Leaks zu Soulsborne-Titeln in der Vergangenheit immer wieder richtig lag. Wie Lance McDonald laut eigenen Angaben in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeitet From Software in der Tat an einer Download-Erweiterung zu „Elden Ring“. Und diese soll „riesig“ ausfallen, wie es weiter heißt.

From Software hat mit dem Spiel noch nicht abgeschlossen

Gegenüber einem Nutzer führte McDonald aus, dass er zwar einige der Inhalte, die mit der Erweiterung den Weg in „Elden Ring“ finden werden, kenne, ob sich darunter auch neue Gameplay-Mechaniken befinden, entziehe sich jedoch seiner Kenntnis. Zudem entschied sich der Leaker bewusst dazu, sein vermeintliches Wissen für sich zu behalten und keine konkreten Angaben zu den gebotenen Inhalten des Add-ons zu machen.

Möglicherweise um seine Quellen zu schützen oder From Software nicht die Überraschung zu verderben. Das japanische Studio selbst wollte eine Erweiterung zu „Elden Ring“ bisher zwar nicht bestätigen, wies im vergangenen Monat allerdings darauf hin, dass die Entwickler mit dem gefeierten Rollenspiel noch lange nicht abgeschlossen haben. Eine Aussage, die andeuten dürfte, dass in der Tat neue Inhalte geplant sind. Wann mit der offiziellen Ankündigung möglicher DLCs zu rechnen ist, ließ From Software jedoch offen.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

