The Last of Us: TV-Serie sorgt für Boost beim Spieleverkauf und landet auf Youtube

Die TV-Serie "The Last of Us" beflügelte nicht nur die Verkäufe des zugrundeliegenden Spiels. Auch auf Youtube tauchte die Produktion inzwischen auf - allerdings nicht in Deutschland.

Nachdem vor einigen Tagen die Meldung aufkam, dass die TV-Serie „The Last of Us“ den Absatz des zugrundeliegenden Spiels beflügeln konnte und auf dem Retail-Markt ein 238-Prozent-Boost erreicht wurde, folgten heute Zahlen zu den digitalen Verkäufen.

Wie Christopher Dring von Gamesindustry in einem Tweet schreibt, sorgten sie dafür, dass die Verkäufe von „The Last of Us“ auf dem britischen Markt im Wochenvergleich sogar um 305 Prozent zulegen konnten. Das führte dazu, dass sich der Titel auf den elften Platz der Charts begab.

„The Last of Us Remastered“ konnte ebenfalls ordentlich zulegen. Hier wird der Boost mit 337 Prozent angegeben, was dem PS4-Titel zum 16. Platz verhalf.

The Last of Us landet auf Youtube

Die Serie „The Last of Us“ startete vor nahezu zwei Wochen auf HBO bzw. hierzulande auf Sky und WOW. Nachdem bisher also ein Abonnement erforderlich war, um zu schauen, wie sich Ellie und Joel in einem anderen Format schlagen, begannen SkyTV und HBO damit, die erste Folge für Nicht-Abonnenten auf Youtube freizuschalten – zunächst allerdings nicht in Deutschland.

Das bedeutet, dass sich Zuschauer zunächst mit der englischsprachigen Version von „The Last of Us“ begnügen müssen und zudem vor der Herausforderung stehen, eine Lösung für die Regionalsperre zu finden. Denn hierzulande erfolgt lediglich der Hinweis: „Der Uploader hat dieses Video in Ihrem Land nicht verfügbar gemacht.“

Episode 1 der postapokalyptischen Dramaserie, die auf dem Videospiel „The Last of Us“ von Naughty Dog basiert, erlebte am 15. Januar 2023 ihre Premiere. Und die Zuschauer waren offenbar nicht enttäuscht. Denn die zweite Folge wurde von 5,7 Millionen Zuschauern gesehen, was ein Plus von 22 Prozent gegenüber der ersten Folge bedeutete und zugleich ein HBO-interner Rekord war.

Pedro Pascal und Bella Ramsey spielen in der Serie die Rollen von Joel und Ellie. Die beiden machen sich auf eine bedeutende Reise durch die Vereinigten Staaten, deren Ergebnis das Schicksal der Menschheit beeinflussen könnte, nachdem die Welt durch einen Pilzinvasion heimgesucht wurde.

Schon am kommenden Montag können Fans die dritte Episode der „The Last of Us“-Serie in Augenschein nehmen. Eine kleine Vorschau liefert ein Teaser, den wir euch in einer vorangegangenen Meldung zeigen.

