Call of Duty Warzone 2: Neue Season wird mit einem DMZ-Wipe starten – Spieler sind unzufrieden

In zweieinhalb Wochen wird die nächste Season von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ sowie „Call of Duty: Warzone 2“ an den Start gehen. Vor kurzem hatten Activision, Infinity Ward und Raven Software zahlreiche Details zu den Änderungen verraten, die ab dem 15. Februar 2023 zu erwarten sind.

Ihr verliert eure DMZ-Fortschritte

Unter anderem hatte man mitgeteilt, dass man dem „DMZ“-Spielmodus eine neue Ortschaft hinzufügen wird, wobei auch eine Schwierigkeitsgradanpassung für die KI-Gegner geboten werden soll. Dies sind durchaus positive Details. Jedoch gibt es eine Information, die die Spieler mit Missmut aufgenommen haben.

Die Entwickler haben nämlich bestätigt, dass man einen kompletten saisonalen Wipe vornehmen wird. Man möchte die zweite Season bereinigt beginnen, weshalb die Spieler die Fortschritte der Fraktionsmissionen, alle Contraband-Waffen sowie Schlüssel verlieren werden. Dafür wird man neue Fraktionsmissionen hinzufügen, sodass die Spieler wieder neue Ziele haben können.

Allerdings sind viele Spieler nicht allzu begeistert von dem Neustart. Der Unmut der Betroffenen resultiert aus dem Umstand, dass die Verantwortlichen von vornherein nie eindeutig mitgeteilt hatten, dass es saisonale Wipes geben wird. Auch wenn die Wipes in anderen Extraction Shootern wie „Escape from Tarkov“ vollkommen normal sind, hätte sich die „Call of Duty“-Community über eine entsprechende Vorabinformation durchaus gefreut.

Darüber hinaus wird diskutiert, ob DMZ überhaupt einen Neustart benötigt. Schließlich fehlen einige Features der Konkurrenz wie Basenbau und Upgrades. Zudem sind einige Spieler enttäuscht, dass sie ihre zusätzlichen versicherten Waffenslots verlieren, die sie sich in den hochrangigen Missionen schwerlich verdient hatten.

Da sich DMZ offiziell noch im Betastatus befindet, sollte man damit rechnen, dass auch in Zukunft weitere gravierende Änderungen vorgenommen werden. Was haltet ihr von dem Wipe? Verratet es uns in den Kommentaren!

