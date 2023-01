DontNod: Life is Strange-Macher zeigen das neue Spiel

DontNod konnte mit „Life is Strange“ und dem Nachfolger „Life is Strange 2“ große Erfolge feiern und hat die Entwicklung von Videospielen seitdem nicht aufgegeben. Stattdessen entsteht bei DontNod Montréal ein neues Projekt, auf das dank eines Bildes erstmals ein Blick geworfen werden kann.

Viel gibt der Screenshot, den ihr euch im nachfolgenden Tweet anschauen könnt, nicht preis. Offenbar zeigt er einen Kellerraum, der für Hobbys und dergleichen eingerichtet wurde. Darauf lässt zumindest die Treppe schließen.

Weiterhin zu erkennen sind ein Videorekorder, passende VHS-Kassetten, ein klassischer Röhren-TV und eine Spielekonsole mit Modulen, was vermuten lässt, dass die Handlung das eine oder andere Jahrzehnt in der Vergangenheit spielt.

Die gezeigte Konsole erinnert ein wenig an den Nintendo 64, sodass ein Setting in den 90er-Jahren recht plausibel klingt. „Hier ist ein kleiner Einblick in das, was DontNod Montréal zusammenbraut! Weckt das Kindheitserinnerungen?“, schreiben die Entwickler im Tweet, mit dem das Bild veröffentlicht wurde.

Here’s a little glimpse of what #DontNodMontreal is brewing!

Does it bring back childhood memories?

We are looking for talents to join the team in Montréal on this new narrative game!

Find all our job openings here: https://t.co/IJi6njvHiJ pic.twitter.com/IFBAkGPGFW

— DON’T NOD (@DONTNOD_Ent) January 27, 2023