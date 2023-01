Horizon Multiplayer: Konzeptzeichnung und Gameplay-Video aufgetaucht

Letzten Monat bestätigten Stellenausschreibungen die Entwicklung eines „Horizon“-Multiplayers. Damit soll die beliebte Action-RPG-Reihe weiter ausgebaut und vermutlich Sonys Live-Service-Offensive unterstützt werden.

Comic-Look statt Realismus?

Offiziell vorgestellt wurde das Projekt allerdings noch nicht. Heute dürft ihr trotzdem einen Blick drauf werfen, da eine Konzeptgrafik im Netz die Runde macht. Im unterhalb eingebundenen Tweet von Okami Games ist sie zu sehen:

Sofort werdet ihr bemerken: Der Grafikstil fällt komplett anders aus als in den beiden Singleplayer-Ablegern. Statt einer nahezu fotorealistischen Grafik ist also mit einem farbenfreudigen Comic-Look á la „Fortnite“ zu rechnen.

Mit der Konzeptzeichnung ist es aber noch nicht getan. Denn zusätzlich ist ein zwölfminütiges Gameplay-Video aufgetaucht, das einen frühen Build zeigt. Angeblich stammt es aus dem Jahr 2020. Zwar wurde das Video auf Reddit bereits entfernt, doch immerhin ist ein zweiminütiger Ausschnitt davon auf Twitter zu sehen. Schaut ihn euch nachfolgend an:

Ihr könnt euch wohl zwischen verschiedenen Charakteren entscheiden, mit denen ihr auf Maschinenjagd geht. In einer der Stellenanzeigen war zudem von „kooperativen Möglichkeiten“ die Rede.

Weitere Meldungen zu „Horizon":

Erst am Donnerstag berichteten wir, dass Studio Gobo fortan mit Guerrilla Games an der „Horizon“-Marke arbeitet. Bestimmt ist der Co-Entwickler auch am thematisierten Multiplayer-Spiel beteiligt.

Als Nächstes ist aber erst mal „Horizon: Call of the Mountain“ dran, das am 22. Februar als Launch-Titel für PSVR2 erscheint. Zwei Monate später folgt dann der DLC für „Horizon Forbidden West“ heraus. Zu einem unbekannten Zeitpunkt könnte außerdem eine Neuauflage von „Horizon Zero Dawn“ herauskommen.

Weitere Meldungen zu Horizon.

