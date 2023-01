Dying Light 2: Livestream & Überraschungen zum ersten Geburtstag angekündigt

Am 4. Februar 2023 und somit in wenigen Tagen wird der von Techland entwickelte Horror-Action-Titel „Dying Light 2: Stay Human“ seinen ersten Geburtstag feiern.

Über den hauseigenen Twitter-Kanal wies das polnische Studio darauf hin, dass die Entwickler das erste Jubiläum von „Dying Light 2: Stay Human“ mit einem Livestream begehen werden. Dieser findet am kommenden Dienstag, den 31. Januar 2023 um 20 Uhr unserer Zeit statt und kann auf dem offiziellen Twitch-Kanal mitverfolgt werden.

Wie es in der Ankündigung des Livestreams zum einen heißt, möchten die Entwickler von Techland noch einmal auf die Geschichte von „Dying Light 2: Stay Human“ zurückblicken und einige Erinnerungen mit der Community teilen. Dabei wird es allerdings nicht bleiben.

Darüber hinaus soll auch über die Zukunft des Horror-Action-Titels gesprochen werden, was darauf hindeuten könnte, dass Techland den Livestream nutzt, um neue Inhalte beziehungsweise den nächsten DLC vorzustellen. Zumal Techland darauf hinweist, dass das Studio den ersten Geburtstag von „Dying Light 2: Stay Human“ mit der einen oder anderen Überraschung begehen möchte. Näher ins Detail ging Techland diesbezüglich allerdings nicht.

„Da sich der erste Jahrestag von Dying Light 2 nähert, möchten wir euch – unsere Community – am 31. Januar um 20:00 Uhr MEZ zum Livestream einladen. Wir werden einige Erinnerungen teilen, über die Zukunft sprechen und ein paar Überraschungen auf Lager haben! Merkt euch den Termin vor“, so das Studio.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll laut Techland über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Zuletzt erschien der „Bloody Ties“ genannte DLC, der einen neuen Handlungsstrang und die „Carnage Hall“ genannte Arena mit sich brachte.

