PS Plus Essential:

Ein Leak verrät, welche Spiele voraussichtlich im Februar 2023 in die Bibliothek von PS Plus Essential aufgenommen werden. Mit dabei ist unter anderem die "Mafia Definitive Edition".

Der Monatswechsel steht unmittelbar vor der Tür und der eine oder andere Spieler dürfte gespannt sein, welche Spiele Sony am kommenden Mittwoch für PlayStation Plus Essential ankündigen wird. Doch es scheint, dass ein Leak auch diesmal der offiziellen Enthüllung zuvorkommt.

Seit September 2021 ist der Dealabs-Benutzer billbil-kun jeden Monat dafür verantwortlich, die kommenden PlayStation Plus-Angebote aufzudecken, bevor Sony zu Wort kommt. Auch PS Plus Essential für Februar 2023 macht keine Ausnahme.

Bei den PlayStation Plus-Spielen im Februar handelt es sich, sofern der Leaker auch diesmal recht behält, um „OlliOlli World“, „Mafia Definitive Edition“, „Destiny 2: Beyond Light“ und „Evil Dead“. Die Spiele werden voraussichtlich vom 7. Februar bis zum 6. März einlösbar sein und können in diesem Zeitraum in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Wer diese Frist versäumt, geht leer aus.

PS Plus Essential im Februar 2023

OlliOlli World (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 84

User-Score: 7.6

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mafia Definitive Edition (PS4):

Veröffentlichung im September 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.0

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Destiny 2: Beyond Light (PS5, PS4):

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 77

User-Score: 6.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Evil Dead (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Mai 2022

Metascore: 72

User-Score: 7.5

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die PS Plus-Spiele für Januar sind bis zum Wechsel des Angebotes verfügbar. Das gilt für „Star Wars Jedi: Fallen Order“ (PS5/PS4), „Fallout 76“ (PS4) und „Axiom Verge 2“ (PS5/PS4), die bis einschließlich 6. Februar in Anspruch genommen werden können.

Auch die Januar-Spiele für die Stufen Extra und Premium stehen zum Download bereit. Eine Auflistung inklusive der neuen Klassiker halten wir hier bereit.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Mit PlayStation Plus erhalten Spieler Zugriff auf verschiedene Features, darunter „kostenlose“ Spiele, Demos, exklusive Angebote und Rabatte im PlayStation Store. Es gibt drei Abonnementstufen, die zu Preisen zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr erhältlich sind. Eine Übersicht über die jeweiligen Features hält Sony hier bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren