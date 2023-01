Tomb Raider: Franchise soll ein Marvel-ähnliches Universum werden

Die "Tomb Raider"-Franchise soll wiederbelebt werden und zu einem verbundenen Universum anwachsen, das mit Marvel vergleichbar ist. Davon berichten Quellen von The Hollywood Reporter.

Am Wochenende berichteten wir darüber, dass aus „Tomb Raider“ unter der Leitung von Amazon eine TV-Serie werden soll. Es scheint allerdings, dass die Pläne weitergehend sind. So berichtet The Hollywood Reporter, dass es Bestrebungen gibt, das gesamte Universum auszubauen, mit weiteren Spielen und Filmen, die neben der bereits genannten TV-Serie produziert werden.

Die Idee sei es, „Tomb Raider“ zu einer zusammenhängenden Welt zu machen, in der das Videospiel, die Fernsehserie und der Film auf ähnliche Weise miteinander verbunden sind, wie es Marvel erreicht hat.

Ein weiteres „Tomb-Raider“-Videospiel ist zumindest kein Geheimnis mehr. Es wurde im Dezember des vergangenen Jahres bestätigt. Doch laut The Hollywood Reporter gelten weitere Spiele als wahrscheinlich.

Eines der größten Engagements von Amazon

Das Paket ist laut einer Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut sei, eines der größten Engagements von Amazon, nachdem das Unternehmen für einige Rechte an „Herr der Ringe“ schätzungsweise 250 Millionen Dollar auf den Tisch legte. Der zuletzt genannte Deal beinhaltet eine mehrstündige Serie namens „Die Ringe der Macht“ und Spinoffs.

Phoebe Waller-Bridge, die unter anderem das Drehbuch für die TV-Serie schreiben soll, sei nicht am nächsten Film oder am Spiel beteiligt. Sie wird als großer Fan der Franchise bezeichnet und wollte unbedingt an der Serie mitarbeiten. Ihre Beteiligung ergibt sich aus ihrem kürzlich erneuerten Gesamtvertrag mit Amazon.

„Tomb Raider“ wurde zusammen mit Crystal Dynamics, Eidos Montréal und dem Mobile-Entwickler Square Enix Montréal für rund 300 Millionen Dollar an die Embracer Group verkauft. Der vorherige Besitzer Square Enix begründete den Deal mit einer Stärkung des Kerngeschäftes, die gleichzeitig zu einer Neuausrichtung des hauseigenen Portfolios führen soll.

Crystal Dynamics verkündete vor nicht allzu langer Zeit, dass die Entwickler an einem neuen Teil der „Tomb Raider“-Reihe arbeiten, der die Unreal Engine 5 nutzen wird. Ebenfalls sickerten einige Informationen durch, die vermuten ließen, dass Lara Croft in diesem Spiel auf ihrem Höhepunkt agiert und eine Gruppe von Grabräubern anführt.

