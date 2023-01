Aliens Dark Descent: Erzählt eine ganz neue Geschichte – Handlungen haben Konsequenzen

Im vergangenen Sommer kündigten die Entwickler von Tindolas Interactive den Squad-basierten Strategie-Titel „Aliens: Dark Descent“ an, der in Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Entertainment veröffentlicht wird.

Im Rahmen einer aktuellen Vorschau nannten die englischsprachigen Kollegen von Gamesradar weitere Details und wiesen zum einen darauf hin, dass ihr euch in „Aliens: Dark Descent“ auf eine ganz neue Geschichte im Universum von „Aliens“ freuen dürft. Näher ins Detail gingen die Redakteure bezüglich der Handlung allerdings nicht und wiederholten lediglich noch einmal die bereits bekannten Informationen.

So führt euer Weg in „Aliens: Dark Descent“ auf den Mond Lethe, wo ihr den Kampf gegen eine Xenomporph-Bedrohung aufnehmt und vor der Aufgabe steht, euren Squad strategisch klug durch die vor euch liegenden Schlachten zu dirigieren.

Von Konsequenzen und permanenten Toden

Von den Facehuggern bis hin zur mächtigen Alien-Königin wartet im Bereich der Gegner alles, was im „Aliens“-Universum Rang und Namen hat. Zu den tragenden Gameplay-Funktionen von „Aliens: Dark Descent“ gehört die Tatsache, dass jede eurer Entscheidung entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Dies beginnt bereits bei der Permadeath-Funktion, die dafür sorgt, dass Mitglieder eures Squads, die in einer Mission das Zeitlich segnen, endgültig verloren sind.

Ein Verlust, der aufgrund der Tatsache, dass die Marines eures Trupps über individuelle Fähigkeiten und Ausrüstungen verfügen und sich gegenseitig unterstützen, schwerwiegende Folgen haben kann. Für zusätzliche Spannung soll die Tatsache sorgen, dass sich die Aliens auf eure Strategien einstellen und versuchen, euch mit immer neuen Taktiken das Leben schwerzumachen. Dadurch wird laut Entwicklerangaben gewährleistet, dass keine Mission der anderen gleicht.

Zumal sich die Art und Weise, wie ihr in den Missionen vorgeht, aktiv auf die Open-Level-Bereiche des Mondes Lethe auswirkt. Beispielsweise wird es euch ermöglicht, sichere Zonen einzurichten oder Abkürzungen freizuschalten, die euch in die Lage versetzen, schneller Nachschub an die Front zu bringen.

Related Posts

Wann mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung des Strategie-Titels zu rechnen ist, ist weiter unklar. „Aliens: Dark Descent“ soll 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Aliens - Dark Descent.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren