Capcom: Geschäftszahlen und 40 Millionen Verkäufe bis April

Während einige Unternehmen in der Videospielbranche mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen haben, was mitunter einem Corona-Effekt zugeschrieben werden kann, laufen die Geschäfte bei Capcom zumindest in Bezug auf die Spieleverkäufe außerordentlich gut.

Der japanische Publisher gab heute bekannt, dass man in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 insgesamt 29,1 Millionen Spiele an Endverbraucher verkaufen konnte. Es ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 25,8 Millionen Verkäufen im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

40 Millionen Verkäufe angestrebt

Capcom erwartet, dass der Verkauf von Katalogtiteln, also schon länger verfügbaren Spielen, anhält und durch die Veröffentlichung von „Resident Evil 4“ am 24. März, eine Woche vor dem Ende des Geschäftsjahres, die Gesamtzahl der verkauften Spieleinheiten auf über 40 Millionen steigt, was einen neuen Rekordwert für das Unternehmen innerhalb eines Geschäftsjahres bedeuten würde.

Gleichzeitig geht das Unternehmen davon aus, dass von den Spielen 36 Millionen als digitale Downloads und 4 Millionen als physische Versionen verkauft werden, was einem Verhältnis von 9 zu 1 entsprechen würde. Davon entfallen der Einschätzung nach 30 Millionen Spiele auf Katalogverkäufe und 10 Millionen auf Neuerscheinungen wie „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ und „Resident Evil 4“.

Capcom konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2,75 Millionen Exemplare von „Monster Hunter Rise“, 1,5 Millionen Einheiten von „Resident Evil 2“, 1,45 Millionen „Devil May Cry 5“-Spiele und 1,35 Millionen Kopien von „Resident Evil 3“ verkaufen. Außerdem wurden je 750.000 Exemplare von „Monster Hunter World: Iceborne“ und „Street Fighter 5“ abgesetzt.

Obwohl Capcom in den vergangenen Monaten steigende Verkaufszahlen erzielen konnte, sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, was unter anderem darauf zurückzuführen sein dürfte, dass im vergangenen Jahr „Resident Evil Village“ veröffentlicht wurde.

Im Vergleich zu den neun Monaten des Vorjahres nahm der Nettoumsatz um 9,6 Prozent auf 79.671 Millionen Yen ab. Das Betriebsergebnis ging um 5 Prozent auf 33.332 Millionen Yen zurück. Capcom geht davon aus, dass sich diese Zahlen bis zum Ende des Geschäftsjahres (31. März 2023) verbessern werden, was darauf schließen lässt, dass das Unternehmen große Erwartungen an „Resident Evil 4“ hat.

