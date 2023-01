Dead Space Remake: Patch zu den VRS-Problemen auf der PS5 in Arbeit

Schon kurz nach dem Release von "Dead Space" Ende der vergangenen Woche klagten PlayStation 5-Nutzer über technische Probleme mit dem Remake. Wie die Entwickler der Motive Studios bestätigten, wird bereits an einem Update gearbeitet, mit dem das fehlerhafte VRS auf der PS5 korrigiert werden soll.

In der vergangenen Woche feierte der bekannte Survival-Horror-Titel „Dead Space“ in Form eines technisch wie spielerisch überarbeiteten Remakes sein Comeback.

Auch wenn die internationalen Wertungen schnell deutlich machten, dass wir es hier mit dem ersten großen Triple-A-Blockbuster des Jahres zu tun haben, startete das Remake von „Dead Space“ nicht ohne Fehler. Stattdessen klagten Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 5 über Probleme im Bereich des Variable-Rate-Shadings. Wie auf Plattformen wie Reddit veröffentlichte Bilder zeigen, sorgt das fehlerhafte VRS auf der PS5 teilweise für eine verpixelte Darstellung des Spiels.

In einer kurzen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler der Motive Studios darauf hin, dass bereits an einem Update gearbeitet wird, mit dem die VRS-Probleme auf der PlayStation 5 behoben werden sollen.

Entwickler um ein wenig Geduld

Einen konkreten Termin spendierten die Motive Studios dem besagten Patch allerdings und baten die Spieler und Spielerinnen um ein wenig Geduld. Wenn das Studio in der Lage ist, weitere Details zu dem Update zu nennen, möchten sich die Verantwortlichen noch einmal an die Community wenden. Sollte ein konkreter Termin genannt werden, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Das Remake zu „Dead Space“ ist für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich und erzählt die gleiche Geschichte wie das 2008 veröffentlichte Original. Neben einer komplett überarbeiteten Grafik hielten allerdings auch kleine Anpassungen an der Art und Weise, wie euch die Geschichte erzählt wird, Einzug.

Beispielsweise spricht der Protagonist Isaac Clarke im Remake endlich. Gleichzeitig setzten die Entwickler der Motive Studios auf eine sogenannte One-Shot-Erfahrung, bei der euch die Geschehnisse komplett ohne Kameraschnitte präsentiert werden. Zu den weiteren Neuerungen gehören erweiterte Upgrade-Pfade für die Waffen oder neue Bereiche, die auf der USG Ishimura auf ihre Erkundung warten.

