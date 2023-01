Dead Space Remake: PS5, Xbox Series X/S und PC im Grafikvergleich

"Dead Space" wurde in der vergangenen Woche als Remake für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Doch wie schlägt sich der Titel auf den Systemen bei einem direkten Vergleich?

„Dead Space“ verweilt seit der vergangenen Woche als Remake auf dem Markt, was einige Technikenthusiasten dazu animierte, die einzelnen Versionen des Titels miteinander zu vergleichen.

Einer dieser Vergleiche stammt vom Youtuber ElAnalistaDeBits, dessen Video unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist. Verglichen wird „Dead Space“ darin auf den Plattformen PS5, Xbox Series X, Xbox Series S und PC. Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass auf allen Systemen mit Ausnahme der Xbox Series S recht ähnliche Ergebnisse erzielt werden.

VRS-Probleme auf der PS5

Demnach werden auf dem PC zwar etwas bessere Texturen, Schatten und volumetrische Effekte geboten. Doch „in jedem Fall“ seien die Konsolen gleichwertig mit den hohen PC-Einstellungen. Laut ElAnalistaDeBits verfügt die PS5 über aggressivere VRS-Einstellungen, die im Vergleich zur Xbox Series X deutlichere Artefakte verursachen. Ein Update, das dieses Problem beheben soll, wurde bereits angekündigt.

Ebenfalls ist in einer Szene erkennbar, dass die PS5 an dieser Stelle (8:55) verglichen mit den anderen Systemen eine ziemlich lange Ladesequenz hat. Ein spielerischer Nachteil ergibt sich daraus nicht, da die Spieler auf allen Plattformen warten müssen, bis sie in den richtigen Bereich des Schiffes transportiert wurden.

Gemessen wurden auf den Konsolen die folgenden Ausgaben:

PS5:

Quality Mode: 1440p/30fps mit VRS | RT ON

Performance Mode: Dynamic 2048x1080p mit VRS | RT OFF

Xbox Series S:

Dynamic 1440p mit VRS | RT OFF

Xbox Series X:

Quality Mode: 1440p/30fps mit VRS | RT ON

Performance Mode: Dynamic 2048x1080p mit VRS | RT OFF

„Insgesamt ist es eine solide Arbeit auf allen Plattformen“, schreibt der Youtuber ergänzend. „Aber Motives Entscheidungen bezüglich der Beleuchtung und anderer Post-Processing-Effekte sind meiner Meinung nach für die niedrigere Auflösung auf den Konsolen verantwortlich.“

Das Remake von „Dead Space“ kam in der vergangenen Woche für den PC und die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt. Nachfolgend kann der Videovergleich gestartet werden:

