Horizon Call of the Mountain: Neue Details zur Handlung und dem Hauptcharakter Ryas

Wenige Wochen vor dem Release von "Horizon: Call of the Mountain" wurden über den PlayStation Blog weitere Details zum VR-Spin-off genannt. Diese drehen sich um die Hintergrundgeschichte des Protagonisten Ryas und die Spielwelt an sich.

"Horizon: Call of the Mountain" gehört zu den Launch-Titeln von PlayStation VR2.

Im kommenden Monat erscheint mit PlayStation VR2 das neue Virtual-Reality-Headset von Sony für die PlayStation 5. Zu den Launch-Titeln gehört unter anderem „Horizon: Call of the Mountain“, zu dem heute frische Details veröffentlicht wurden.

Zum einen kamen die Entwickler auf dem offiziellen PlayStation Blog auf die Spielwelt in Form des Sonnenreichs Carja zu sprechen, die nach wie vor unter den Folgen der blutigen Roten Raubzüge leidet. Die Raubzüge, die tausende Menschen das Leben kosteten, kamen erst zu einem Ende, als sich der Prinz Avad dazu entschloss, seinen Vater, den verrückten Sonnenkönig Jiran, zu stürzen.

„Die Nachbeben von Jirans Herrschaft zersplitterten den Stamm der Carja. Die einen waren dankbar, den ehemaligen Herrscher los zu sein, und blieben im Sonnenreich, während die ihrem König immer noch treu ergebenen Soldaten die Zitadelle in Sonnenfall stürmten und sich dort als Carja im Schatten neu gruppierten“, führten die Entwickler zur Spielwelt aus.

Das Schicksal eines ehemaligen Soldaten

In dieser Welt übernehmt ihr in „Horizon: Call of the Mountain“ die Kontrolle über den Protagonisten Ryas, der früher zu den besagten Soldaten gehörte. Nachdem er bei der Entführung des jungen Prinzen Itamen aus dessen Heimat Meridian eine Schlüsselrolle spielte, sucht Ryas nun nach Vergebung und verfolgt das Ziel, seine Taten wiedergutzumachen und seine Ehre zurückzuerlangen. Ryas ließ sich freiwillig von den Carja gefangen nehmen und einsperren, was dazu führte, dass sein Leben von dem Stamm verschont wurde.

Doch nicht ohne Gegenleistung: Da es sich bei Ryas um einen meisterhaften Kletterer und Bogenschützen handelt, wurde er vom Sonnenkönig Avad und der tadellosen Marad mit der Aufgabe bedacht, einer düsteren Bedrohung nachzugehen. Ben McCaw, der Studio-Narrative-Director von Guerrilla Games, ergänzte: „Ryas ist aus den richtigen Gründen auf der falschen Seite gelandet. Seine Familie wurde auseinandergerissen und am Ende wurde er eingesperrt. Unsere Geschichte erzählt, was er seitdem gemacht hat.“

Auch wenn Ryas möglicherweise der einzige ist, der die düstere Bedrohung bannen kann, ist er bei seinem Abenteuer keineswegs alleine. Ihm zur Seite steht die junge Hami, eine tapfere Soldatin des Sonnenreichs Carja, der die tödlichen Raubzüge glücklicherweise erspart blieben. Da trotz allem viele ihrer Freunde den Schatten-Carja zum Opfer fielen, ist sie von der Aufgabe, Ryas zu begleiten, alles Andere als begeistert und lässt den Protagonisten dies auch regelmäßig spüren.

Allerdings handelt es sich bei Hamis Abscheu gegenüber allem, wofür Ryas steht, nur um eine der zahlreichen Herausforderungen, denen ihr euch stellen müsst. Das komplette Special zur Handlung und dem Protagonisten Ryas findet ihr hier.

„Horizon: Call of the Mountain“ erscheint am 22. Februar 2023 für PlayStation VR2.

