Like A Dragon Ishin: Ryomas tückischer Weg im neuen Trailer

Bevor „Like A Dragon: Ishin“ am 21. Februar dieses Jahres erscheint, hat Sega noch einen neuen Trailer für euch parat. Damit erhaltet ihr einen weiteren Story-Einblick.

Ein Kampf für Gerechtigkeit

So liest sich die Beschreibung des Trailers: „Auf Sakamoto Ryoma wartet ein tückischer Weg. Er wird des Mordes an seinem Mentor beschuldigt und ist nicht in der Lage, Freund und Feind zu unterscheiden. Der Kampf dieses feierlichen Samurai für Gerechtigkeit stellt den Lauf der Geschichte Japans in Frage.“

Seid ihr vom Remake überzeugt, könnt ihr euch für die Vorbestellung entscheiden. Welche Boni ihr dadurch bekommt, seht ihr hier aufgelistet:

Shinsengumi Captain’s Set

Ryoma Wachstum-Support-Set

Schwert-Upgrade-Materialien-Kit

Materialsatz für Waffenaufrüstung

Erweiterungsset für die Bewaffnung der dritten Division

Skin „Der Drache von Dojima“

Obendrauf kriegen Frühentschlossene noch drei exklusive Waffen. Zudem dürfen sie vier Tage vorher loslegen, also am 17. Februar.

Ursprünglich kam das „Like A Dragon“-Spinoff im Februar 2014 auf den japanischen Markt. Jetzt, neun Jahre später, dürfen auch die westlichen Spieler Hand anlegen. Diverse technische Verbesserungen sollen ein modernes Spielerlebnis ermöglichen. Dazu gehören eine realistischere Optik, ein überarbeitetes Kampfsystem, neue Cutscenes und weitere Nebenquests.

Der Release erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Hier geht es zum Eintrag im PlayStation Store.

