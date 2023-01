Marvel’s Midnight Suns: Kostenlose Demo für PS Plus Premium-Nutzer steht bereit

Wer vor dem Kauf von "Marvel's Midnight Suns" zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine zwei Stunden lange Demo. Diese ist wie gehabt PlayStation Plus Premium-Nutzern vorbehalten.

Pünktlich zum Start in die neue Woche wurde das Premium-Angebot von PlayStation Plus mit einer weiteren kostenlosen Dem versehen, die euch die Möglichkeit bietet, einen Titel über einen Zeitraum von zwei Stunden kostenlos Probe zu spielen.

Dieses Mal kommen alle auf ihre Kosten, die bereits ein Auge auf Firaxis‘ „Marvel’s Midnight Suns“ geworfen haben sollten, bisher allerdings nicht wussten, ob sich ein Kauf für sie lohnt. Ab sofort steht steht die zweistündige Gratis-Trial-Version des Superhelden-Spektakels im PlayStation Store zum Download bereit und ermöglicht es euch, „Marvel’s Midnight Suns“ vor dem Kauf zunächst ausführlich in Augenschein zu nehmen.

Neben dem Hauptspiel sind im Zuge der PlayStation Plus Premium-Demo auch kleinere Zusatzinhalte wie Premium-Skins für Captain America oder Captain Marvel mit von der Partie. Auf DLCs muss hingegen verzichtet werden.

Deadpool mischt ab sofort mit

Apropos DLCs: Ende der vergangenen Woche wurde „Marvel’s Midnight Suns“ mit dem ersten Download-Paket versehen, das den Namen „The Good, The Bad, and The Undead“ trug und dem beliebten Charakter Deadpool den Weg ins Spiel ebnete. Der besagte DLC kann sowohl einzeln als auch im Rahmen des offiziellen Season-Pass erworben werden, der alle geplanten Download-Inhalte zu „Marvel’s Midnight Suns“ mit sich bringt.

Bei Deadpool ging es den Entwicklern von Firaxis laut eigenen Angaben darum, den schrägen Humor und die ungewöhnlichen Fähigkeiten von Deadpool entsprechend umzusetzen. Weitere Details zum beliebten Comic-Charakter und den Fähigkeiten, mit denen Deadpool die Schlachtfelder von „Marvel’s Midnight Suns“ unsicher macht, haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Marvel’s Midnight Suns“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

