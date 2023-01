Skull and Bones: Insider berichtet von Game-breaking Bugs – Release erst 2024?

Vor ein paar Tagen räumte Ubisoft ein, dass sich der Release von „Skull and Bones“ noch einmal verschieben wird. Laut dem Unternehmen soll die zusätzliche Entwicklungszeit für den finalen Feinschliff genutzt werden. Als neues Releasezeitfenster rief Ubisoft das Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) aus.

Ende der vergangenen Woche berichtete der Industrie-Insider und Journalist Tom Henderson darüber, dass die Aussagen von Playtestern, die „Skull and Bones“ bereits ausführlich anspielen konnten, alles Andere als positiv stimmen. So war unter anderem von einem Titel die Rede, der sich auf Metacritic bei 60 bis 65 Punkten einpendeln dürfte und laut den Testern „keineswegs den Vollpreis wert sei“.

Während eine offizielle Stellungnahme seitens Ubisoft zu diesen Aussagen noch auf sich warten lässt, legte Henderson auf Insider Gaming noch einmal nach und zitierte weitere Playtester, die ihm sogar von schwerwiegenden Fehlern berichteten, mit denen „Skull and Bones“ nach wie vor zu kämpfen haben soll.

Erscheint der Titel frühestens in der zweiten Jahreshälfte?

Darunter Game-breaking Bugs, die den Spielfortschritt und somit einen Spielstand zerstören können. Weiter wird unter Berufung auf zwei Entwickler berichtet, dass der aktuelle Status von „Skull and Bones“ vermuten lasse, dass frühestens in der zweiten Jahreshälfte mit dem Release des Langzeitprojekts zu rechnen sei. Allerdings sei auch nicht auszuschließen, dass die Veröffentlichung erst im Jahr 2024 erfolgt.

Laut den Quellen von Tom Henderson sollten wir übrigens nicht damit rechnen, dass das Feedback der Playtester zu gravierenden Änderungen oder Neuerungen führt. Beispielsweise äußerte ein Playtester Bedenken über den Mangel an Kämpfen an Land. Hier soll ein Entwickler erwidert haben, dass die Arbeiten an „Skull and Bones“ bereits zu weit fortgeschritten seien, um noch spürbare Änderungen an den Spielmechaniken vorzunehmen.

Eigenen Angaben zufolge hatte Henderson die Möglichkeit, mit mehr als zehn Playtestern zu sprechen, die „Skull and Bones“ über einen Zeitraum von sechs Stunden anspielen konnten. Die verantwortlichen Entwickler selbst wollten die Angaben der zitierten Playtester bisher nicht kommentieren.

„Skull and Bones“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

